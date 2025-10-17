13.695 personas más esperan por la ayuda de dependencia en Canarias

En total son más de 25.700 personas las que siguen en Canarias en las listas de espera para recibir o ser valoradas para la ayuda por dependencia

Más de 280.000 personas dependientes en España, 25.755 en Canarias, se encuentran en listas de espera para ser valoradas o para recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho, según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia.

El informe, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con los datos del sistema de atención a la dependencia hasta el 1 de octubre de 2025, recoge el aumento en 13.695 de las personas en espera en los primeros 9 meses del año.

Según este informe, este año han fallecido 1.904 personas en Canarias mientras esperaban algún trámite relacionado con esta ayuda. De media, la espera para la tramitación ha aumentado a 349 días. En Canarias se tarda en torno a 500 días.

Aún así, Canarias ha sido la comunidad que más ha aumentado las personas con derecho a prestación en 2025 con un incremento del 22,6 %.

Más de 25.700 personas siguen en Canarias en las listas de espera de la ayuda por dependencia

En lista de espera

En total, cuantifica en 284.020 personas en listas: 133.414 pendientes de valoración y 150.606 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Dos de cada tres de las personas que se encuentran en espera están en cinco comunidades: Cataluña (81.894 personas), Andalucía (51.547 personas), Comunidad Valenciana (29.747 personas), Canarias (25.755) y Murcia (16.348).

En relación al número de solicitantes, el 12,5 % de las personas estarían esperando algún tipo de trámite. Canarias (33 %), Murcia (22,4 %) y Cataluña (19,9 %) son las que tienen mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Cantabria (3,1 %), Galicia (2 %) y Navarra (2 %), el menor porcentaje.

Durante ese periodo de espera, han fallecido 25.060 personas este año (13.713 sin valorar y 11.347 pendientes de recibir la prestación a la que tenían derecho). Dos de cada tres personas murieron en cuatro comunidades: Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), Comunidad Valenciana (2.290) y Canarias (1.904), denuncia la asociación.

Además lamenta el aumento del tiempo medio de tramitación de un expediente de 334 días a principios de año, a 349 días en septiembre de 2025 (15 días más). En tres comunidades se tarda en torno a 500 días (Murcia, Andalucía y Canarias).

81.371 personas atendidas más que en 2024

Para la asociación de profesionales de servicios sociales el aumento de beneficiarios del sistema se produce reconociendo prestaciones más baratas y reduciendo las plazas de residencias (804 menos) y de centros de día (969). Hay 149.316 prestaciones y servicios más en 2025.

Aunque el 34 % de las personas desatendidas son grandes dependientes o severos, es decir, con necesidades de apoyo extenso y continuado.

A cierre de septiembre había en España 1.726.288 personas en situación de dependencia reconocida, 81.371 personas atendidas más que en 2024.

Esto significa que el 3,5 % de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

Sin teleasistencia, la mitad de los atendidos en casa

El 56 % de las personas atendidas en sus domicilios no tienen servicio de teleasistencia. La tienen como prestación única del sistema, 65.647 beneficiarios. El 42 % de estas se encuentran en la Comunidad de Madrid.

Las comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2025 han sido: Canarias (22,6 %) y Galicia (14 %). Por el contrario, en La Rioja (1,4 %) y Cantabria (0,5 %), se reducen el número de personas con derecho.

De todas las personas beneficiarias de prestación o servicio, casi dos tercios son mujeres (62 %) y un tercio (37 %) son hombres. Tres de cada cuatro personas dependientes reconocidas tienen más de 65 años y las mayores de 80 son el 53 % del total.