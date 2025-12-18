La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, señala que es «la primera vez en 18 años que se hace una subida tan importante en el precio de los servicios»

El Gobierno de Canarias ha dado un paso definitivo para desbloquear la financiación que arrastraba el sistema de atención a la Dependencia en el archipiélago. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia, Candelaria Delgado, ha calificado en una entrevista en Buenos Días Canarias (BDC) este jueves de «histórica» la nueva partida económica de 1.132 millones de euros para la Dependencia para el periodo 2025-2028, que permitirá actualizar el coste por usuario en residencias y elevar la ayuda a domicilio hasta los 22 euros la hora.

Informa RTVC.

Este incremento económico es un «hito sin precedentes desde la aprobación de la normativa estatal en 2006. Es la primera vez en 18 años que se hace una subida tan importante en el precio de los servicios«, ha dicho.

«Es la primera vez que se hace una subida tan importante en el precio plaza de los servicios. Por ejemplo, yo situaba esos importes, por ejemplo, en la ayuda a domicilio. Va a pasar de 14 euros hora a 22 euros hora», ha explicado Delgago.

Delgado: «La nueva partida económica para Dependencia es histórica». RTVC

Coste real de los servicios

La consejera, además, ha indicado que «esto significa que nos acercamos casi al 99% al precio, al coste real de esos servicios. También se van a subir en el precio plaza de las residencias, de los centros de día, de las prestaciones vinculadas a la dependencia«.

«Se trata -ha dicho- de toda una serie de medidas para la atención a las personas con discapacidad y a las personas con dependencia, vinculadas directamente con los cabildos insulares, va a suponer un importante refuerzo de esas políticas en materia de discapacidad y dependencia y de esa atención a las personas dependientes o con discapacidad en Canarias».

Este ambicioso plan se materializa a través de convenios que serán reforzados con 469 millones de euros aportados por los cabildos insulares y eobjetivo principal es actualizar el importe por usuario en residencias, centros de día y otros servicios esenciales, garantizando que la administración cubra el coste real de la atención.