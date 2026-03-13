El Estadio de Gran Canaria acogerá LaLiga FC Pro Cup, que reunirá este fin de semana a los mejores equipos de Primera y Segunda División en una intensa fase eliminatoria de FC26

El Estadio de Gran Canaria acoge este fin de semana LaLiga FC Pro Cup / UD Las Palmas

Este fin de semana, el Estadio de Gran Canaria acogerá LaLiga FC Pro Cup, la competición nacional de FC26, el simulador de fútbol de EA Sports. En la que se miden los representantes de clubes de Primera y Segunda División.

Tras la temporada regular disputada los pasados 11 y 12 de febrero, un total de 24 equipos han sellado su pase para la cita isleña. En la que se enfrentarán en eliminatorias directas durante sábado y domingo, con dos tiempos de nueve minutos en cada encuentro, y prórroga y penaltis en caso de empate.

Se disputará una primera ronda entre los clubes clasificados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto. Cuyos vencedores avanzarán a la segunda ronda, donde les esperan los ocho mejores equipos de la temporada regular.

Fin de semana decisivo

Los partidos de la primera ronda, que comenzarán a disputarse desde las 14.00 (hora de Canarias) de este sábado, día 14, son los siguientes: Leganés-Cultural Leonesa, Deportivo-Villarreal, Valladolid-Oviedo, Castellón-Las Palmas, Getafe-Sevilla, Andorra-Osasuna, Alavés-Huesca y Atlético de Madrid-Mallorca.

En la segunda ronda -octavos de final- esperan rival Málaga, Albacete, Valencia, Real Sociedad, Cádiz, Eibar, Sporting de Gijón y Granada, quienes ya tienen asegurada su presencia en LaLiga FC Pro Finals que tendrá lugar el próximo 11 de abril.

En la jornada del domingo, día 15, se disputarán los cuartos de final, las semifinales y, a partir de las 19.20 horas, la gran final.

Espectáculo completo en el Estadio de Gran Canaria

Como ha sucedido en anteriores ediciones en Madrid, Barcelona, Zaragoza o Tarragona, esta parada en Gran Canaria contará con entrada gratuita para el público. Además de muchos alicientes para los aficionados, como la actuación musical del cantante tinerfeño Bejo, previa a la gran final.