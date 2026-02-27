El Estadio de Arguineguín pasa a llamarse Estado Municipal Juan Carlos Valerón en reconocimiento a su trayectoria deportiva y humana

El Estadio Municipal de Arguineguín llevará el nombre de Juan Carlos Valerón / Ayuntamiento de Mogán

Según ha acordado este viernes por unanimidad el pleno del Ayuntamiento de Mogán, el Estadio Municipal de Arguineguín pasará a llamarse Estado Municipal Juan Carlos Valerón en reconocimiento a la trayectoria «deportiva y humana» del futbolista grancanario.

La moción presentada por Juntos por Mogán se ha aprobado tras el acuerdo adoptado el jueves por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Ya que la instalación se ubica en terrenos del citado municipio pero la gestiona el consistorio moganero.

La iniciativa recibió el respaldo de la Corporación de Mogán tras «valorar la relevancia del homenajeado como referente deportivo nacional e internacional, así como su estrecho vínculo con el municipio y su contribución continuada al deporte base y a la formación de jóvenes futbolistas». En la nota se cita como ejemplo que Valerón ha asumido en la vigente temporada la dirección del primer equipo del C.D Arguineguín.

Reconocimiento y proyección regional

Durante la sesión, se destacó también la proyección que ha dado del sur de Gran Canaria, «más allá de las fronteras insulares, manteniendo siempre una actitud ejemplar dentro y fuera del terreno de juego». Además de que su figura «simboliza la unión histórica entre Mogán y San Bartolomé de Tirajana», territorios conectados por el Barranco de Arguineguín.

El acuerdo del que ya ha sido informado al propio homenajeado, será trasladado ahora a las entidades deportivas locales y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.