Este fin de semana se celebra una nueva edición del Anaga Biofest

Redacción RTVC
El Anaga Biofest desarrollará rutas etnográficas y actividades de impacto positivo en el territorio

Informa. Cristina Flores / Alexander Reyes|

Este fin de semana se celebra en Anaga, en Tenerife, una nueva edición del Anaga Biofest. Se trata de un encuentro que une naturaleza, cultura y gastronomía, y que este sábado rinde homenaje especial, a la ‘Papa Boralla de Taborno’.

Imagen archivo RTVC.

La gran protagonista ha sido la papa borralla, una papa local, pequeña y de sabor suave, que celebra su décima edición como símbolo de la agricultura tradicional de Anaga.

Desarrollo de actividades

A lo largo del fin de semana, se desarrollarán rutas etnográficas, actividades de impacto positivo en el territorio. Así como espacios de convivencia y encuentro comunitario. Estas actividades han sido co-creadas junto a las asociaciones vecinales de ambos caseríos, en un ejercicio de gobernanza participativa que refuerza el papel de la comunidad local como protagonista del festival.

Un programa que pone en valor la memoria viva del macizo, sus saberes tradicionales y el compromiso con este singular territorio.

Con respecto a los días 25 y 26 de octubre, la programación se desarrollará en distintos puntos de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. El principal eje vertebrador será la nueva entrega de La Recova del Anaga Biofest. En concreto, el market de iniciativas y proyectos sostenibles vinculados al Macizo de Anaga, que reunirá en La Laguna a más de 15 agentes locales.

Esta propuesta se complementará con la celebración de nuevas rutas, talleres y actividades regenerativas en diferentes puntos del Macizo de Anaga, en colaboración con agentes locales.

