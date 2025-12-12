La actividad forma parte de la estrategia del Gobierno de Canarias para estimular entre estudiantes el emprendimiento, la creatividad y el talento tecnológico

Proexca ha impulsado este viernes 12 de diciembre un desafío tecnológico en el Auditorio de Santa Cruz. Un total de 44 estudiantes de Formación Profesional de distintos centros del Archipiélago medieron su capacidad de innovación a contrarreloj.

Proyecto de diversos centros

El alumnado participante del IES Las Galletas, IES César Manrique e IES San Juan de la Rambla han sido seleccionados para representar a sus centros en esta edición. La actividad forma parte de la estrategia del Gobierno de Canarias para estimular el emprendimiento, la creatividad y el talento tecnológico entre los estudiantes.

El jurado, integrado por la coordinadora de Emprendimiento del Gobierno de Canarias, Carmen Cabello; el presidente del Clúster Tecnológico de Canarias, Oswaldo Brito; y el director de Marketing, Comunicación y Datos de Proexca, Juan Luis Lorenzo, evaluaron la calidad, viabilidad y originalidad de los prototipos.

Datos de Proexca

El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, entregó el premio de 1.000 euros al equipo ganador. En definitiva, una apuesta por convertir la creatividad juvenil en soluciones reales para los retos que afronta Canarias en materia de innovación.