Estudiantes de Emergencias Sanitarias recrean un informativo en las instalaciones de RTVC

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Alumnos de Emergencias Sanitarias han recreado un informativo con la hipotética erupción del volcán del Medio

Un grupo de estudiantes del ciclo de Técnico en Emergencias Sanitarias ha desarrollado parte de su trabajo de fin de curso en las instalaciones de Televisión Canaria, donde han llevado a cabo una simulación práctica vinculada a la gestión de emergencias.

Estudiantes de Emergencias Sanitarias recrean un informativo en las instalaciones de RTVC
El ejercicio consistió en la recreación de una situación de riesgo, concretamente la hipotética erupción del volcán del Medio, para lo cual los alumnos elaboraron y presentaron un falso informativo televisivo. A través de este formato, los estudiantes trabajaron la comunicación de emergencias, con el objetivo de informar a la población, transmitir instrucciones claras y contribuir a mantener la calma de la ciudadanía ante un escenario de crisis.

La actividad forma parte de un proyecto formativo que busca acercar al alumnado a contextos reales de actuación, combinando conocimientos técnicos con habilidades de comunicación pública, fundamentales en situaciones de emergencia.

El proyecto continuará mañana con una nueva fase práctica, cuando los estudiantes se embarquen en un buque de la compañía Fred Olsen, donde seguirán desarrollando su trabajo en un entorno diferente, vinculado también a la gestión de emergencias y evacuación.

