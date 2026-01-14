La VII edición de su ‘Ciberliga’ pondrá en juego los conocimientos de digitales de los jóvenes de 800 centros de secundaria de todo el país

Los jóvenes de 13 comunidades autónomas compiten en la ‘Ciberliga’ hasta el próximo 13 de marzo. Freepik.

Más de 30.000 estudiantes de todo el país participan hasta el 13 de marzo en una nueva edición de la ‘Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio’ de la Guardia Civil.

800 centros de secundaria de toda España compiten en una serie de ciber retos que simulan situaciones reales que se pueden encontrar en internet. Los centros de secundaria de 13 comunidades autónomas pondrán en juego su conocimiento sobre las nuevas tecnologías.

En Canarias se han inscrito en la modalidad “pre-amateur” más de 500 estudiantes de 4º de la Eso.

Mayor seguridad en la navegación online

Según ha informado el instituto armado, la participación de este 2026 se duplica con respecto al año pasado con el fin de concienciar a los más jóvenes en el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

Los estudiantes tendrán que recopilar evidencias digitales con herramientas de uso abierto en internet. También, podrán analizar fotografías para comprobar si han sido manipuladas, o desenmascarar perfiles falsos en redes sociales. En esta liga recibirán formación a través de expertos en ciberseguridad de la Guardia Civil.

El próximo 13 de marzo finaliza la primera fase y los que han podido clasificarse pasarán a la final.