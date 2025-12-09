Una veintena de institutos del archipiélago participarán desde enero en la Ciberliga de la Guardia Civil, con el fin de educar a adolescentes en un uso seguro y responsable del ciberespacio

La Guardia Civil ha presentado esta semana la VII edición de la Ciberliga de la Guardia Civil en las Islas Canarias, en modalidad “pre-amateur”. En total, más de 550 alumnos de 18 centros educativos participarán, mayoritariamente estudiantes de 4.º de ESO.

El acto de presentación tuvo lugar en el IES José Zerpa de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria), donde se conectaron telemáticamente los institutos participantes en todo el archipiélago.

Los centros involucrados provienen de varias islas: en Gran Canaria participan institutos como el IES Vega de San Mateo, Villa de Firgas y Eusebio Barreto Lorenzo; en Tenerife, institutos como Doctor Antonio González, Montaña de Guaza, Tegueste y Tacoronte-Óscar Domínguez; también se incluyen centros de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Los peligros del ciberespacio

La finalidad de la Ciberliga es sensibilizar al alumnado sobre los peligros del ciberespacio y enseñarles buenas prácticas: los participantes deberán resolver “ciber-retos” que simulan situaciones reales —desde detección de perfiles falsos o manipulación de contenidos hasta correcta gestión de evidencias digitales— tras haber recibido formación impartida por agentes especializados de la Guardia Civil.

Esta iniciativa forma parte de un compromiso sostenido de las autoridades canarias y de la Guardia Civil con la educación digital y la prevención. Tal como señala la convocatoria de la Consejería de Educación para esta edición, la Ciberliga está diseñada no solo para enseñar competencias digitales, sino también valores de convivencia, responsabilidad y ética en entornos virtuales.

Con esta nueva edición, que comienza en enero, la Guardia Civil persigue que los jóvenes de todo el archipiélago desarrollen habilidades útiles para protegerse y desenvolverse de forma segura en un mundo digital cada vez más presente en su día a día.