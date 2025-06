“Estuvieron un minuto exacto”: habla el propietario del supermercado que sufrió un robo en Las Tricias, Garafía

Martín Taño relata en La Radio Canaria cómo dos encapuchados se llevaron la recaudación del día mientras una empleada, paralizada por el miedo, presenciaba la escena.

Martín Taño, propietario del supermercado de Las Tricias, Garafía, que ayer sufrió un robo por parte de dos encapuchados.

El municipio palmero de Garafía ha amanecido conmocionado tras el robo exprés sufrido este domingo por la tarde en el supermercado del barrio de Las Tricias. Su propietario, Martín Taño, exalcalde del municipio, narró en La Radio Canaria los tensos momentos en los que dos hombres encapuchados irrumpieron en el local y se llevaron la recaudación.

“Estuvieron un minuto exacto. Cruzaron la carretera, entraron y se llevaron las dos cajas: la del supermercado y la de las bombonas de gas”, explicó Taño. “Esperaron a que no hubiera clientes. Todo fue tan rápido que la trabajadora solo pudo verlos salir corriendo”.

Martín Taño: «Estuvieron un minuto exacto»

Los ladrones aprovecharon el cierre dominical a las 19:00 horas y la escasa presencia de personas en la zona para actuar. Unos turistas que estaban cerca de la plaza vieron movimientos extraños, pero no sospecharon que se trataba de un robo. Se calcula que el botín podría rondar los 2.000 euros entre ambas cajas.

Las Tricias, Garafía / Foto: Archivo RTVC.

«La empleada se quedó en shock»

Afortunadamente, la empleada no sufrió daños, aunque sí un fuerte impacto emocional. “Se quedó paralizada. Mejor que no intentara nada, gracias a Dios no le pasó nada”, agregó el propietario.

Taño presentó la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Tijarafe, y aunque durante la entrevista se mencionó una posible detención, aseguró no haber recibido confirmación oficial al respecto. “Me estoy enterando por ustedes, ni los agentes me han dicho nada”, comentó con resignación.

El supermercado cuenta con cámaras de seguridad internas y externas, pero los asaltantes llevaban pasamontañas, lo que dificulta su identificación. La investigación sigue en marcha, mientras los vecinos del tranquilo municipio siguen sorprendidos por un suceso tan inusual como alarmante.