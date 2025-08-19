El exjugador dominicano ocupará el puesto de entrenador ayudante junto a Jaka Lakovic tras la salida de Albert Oliver

Eulis Báez, en su etapa como entrenador en las categorías de formación del Dreamland Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria ha confirmado este lunes que el dominicano Eulis Báez se incorpora al cuerpo técnico de Jaka Lakovic como entrenador ayudante, en sustitución de Albert Oliver. Báez trabajará junto a los técnicos grancanarios Víctor García y Asier Setién.

Considerado una leyenda del club amarillo, Báez disputó 355 partidos oficiales durante siete temporadas con el Gran Canaria, siendo el primer capitán en levantar un título ACB tras la conquista de la Supercopa Endesa 2017. En 2023 regresó a la entidad para desempeñar funciones de ayudante en el filial, bajo la dirección de Pablo Melo.

En las dos últimas campañas ha trabajado como asistente de Melo, además de colaborar en la formación individual de jóvenes canteranos en La Vega de San José. Ahora asciende desde el conjunto filial para “aportar su granito de arena” en el cuerpo técnico de Lakovic, que afronta su cuarta temporada al frente del banquillo amarillo.

Con una trayectoria de 415 partidos en la Liga Endesa a lo largo de catorce temporadas, Báez también ha dirigido en verano a los Leones de Santo Domingo, equipo de la liga nacional de República Dominicana (LNB).