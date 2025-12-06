El Euromaster coronó a sus campeones de Europa en Las Américas

Jonathan González, Elizabeth Tacoronte y Dani García brillaron en una jornada histórica del surf europeo en el Euromaster en Las Américas

Elizabeth Tacoronte, campeona de Europa Máster +40 / Spring Surfest Las Américas Pro

El Euromaster vivió su día grande en Las Américas con la disputa de las rondas decisivas de los tres campeonatos que estaban en disputa. En un día de buenas condiciones, los Máster demostraron que su surfing sigue vigente y ofrecieron un espectáculo a la altura de su talento al público que se congregó en la Spanish Left.

Jonathan González, campeón de Europa +40

Jonathan González (16.00), leyenda del surf tinerfeño y uno de los mejores riders de la historia de Canarias, se proclamó campeón de Europa en la categoría +40. En la final superó al francés Michael “Miky” Picon (13.30), al también tinerfeño Ayose Fernández (10.40) y al grancanario Julián Cuello (7.55), en un duelo donde los cuatro demostraron que están aún para competir contra cualquiera.

“No estaba en mis planes competir aquí. Miky vino de vacaciones a Tenerife y me picó para que me apuntara. Nos conocemos de hace muchos años, es un buen amigo, hemos tenido muchas batallas y ha sido súper divertido reencontrarnos en el agua de nuevo”, explicó González tras su victoria.

Elizabeth Tacoronte, campeona de Europa +40

En categoría femenina, Elizabeth Tacoronte (9.00) se llevó el triunfo para proclamarse campeona de Europa +40. La surfista canaria superó en la final, que se disputó de manera directa, a la rusa Irina Tariuc (4.90), campeona en la última edición, a Renata de Olivera (4.70) y a Mónica Díaz Luque (4.55).

“No ha sido fácil por las condiciones, venían poquitas olas, pero siempre es un lujo competir en esta ola, con muy poquito te puedes divertir mucho. La gente, las chicas, el ambiente… ha sido un gustazo”, explicó Tacoronte.

Dani García, tricampeón de Europa +50

La última final del día fue la de la categoría +50, donde el cántabro Dani García (14.50) defendió su título, proclamándose así campeón de Europa +50 por tercer año consecutivo. En la final superó al portugués Joao Antunes (13.25), a Luciano Casillas (10,15) y al local Félix Trujillo (3.70).

El surfista cántabro, triple campeón de Europa de la categoría, destacó que “estoy muy contento por cómo he aguantado a nivel físico y mental. Ayer tuve un mal día y hoy he tenido que pasar varias repescas y competir muchas mangas hasta llegar a la final para tener la oportunidad de repetir título”.

El Euromaster sigue creciendo

Finaliza así una nueva edición del Euromaster, que un año más crece en número de participantes, acogiendo cada vez más talento europeo. Así lo valora la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, que considera que “el Euromaster es mucho más que una competición: es un encuentro entre generaciones, una celebración del talento que ha marcado la historia del surf europeo y que sigue inspirando a quienes hoy empiezan en este deporte”.

“Para Arona es un orgullo acoger a surfistas que han sido referentes internacionales y que, gracias a eventos como este, continúan vinculados a la competición desde la experiencia y la pasión que los define. Nuestro municipio cree firmemente en el valor del deporte, en su capacidad para unir a las personas y proyectar la mejor imagen de nuestro destino. Agradecemos a todos los participantes, locales y de toda Europa, por seguir eligiendo Arona como punto de encuentro”, añadió.

Los Eurokids pondrán el broche final

El Spring Surfest Las Américas Pro entra en su recta final y ahora es el turno de los Eurokids, la competición de los más pequeños, donde se encontrarán los mejores riders de Europa de menos de 14 años. La dirección de competición ha decretado Lay Day para este viernes 5 de diciembre, por lo que la última prueba del festival dará comienzo el sábado.