Imagen archivo RTVC.

La agencia para la cooperación policial entre países de la UE, Europol, ha identificado a 654 mercenarios a las compañías paramilitares rusas Wagner y Redut. Así como responsables de crímenes de guerra, en una operación llevada a cabo esta semana y que ha implicado más de 70 registros en Ucrania y Moldavia.

Se trata de la segunda fase de un operativo con el que Europol busca ayudar a las autoridades locales a señalar a supuestos mercenarios. En este nueva redada, han identificado a ciudadanos de Ucrania, Moldavia, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia y Bosnia y Herzegovina, responsables supuestamente de «actos de violencia sexual, ejecuciones de prisioneros de guerra y ejecuciones de civiles», ha explicado el organismo en un comunicado.

Accidente aéreo

Durante los registros, las fuerzas de seguridad se han incautado de armas, municiones, uniformes y emblemas con el símbolo de Wagner, el grupo afín al Kremlin liderado por Yevgeni Prigozhin, fallecido en agosto de 2023 por un accidente aéreo. El material aprehendido también sugeriría la participación de ciudadanos ucranianos y moldavos en el conflicto en República Democrática del Congo.