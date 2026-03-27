El Tenerife Libby’s La Laguna se juega este fin de semana el pase a semifinales de la fase final de Liga Iberdrola ante el Avarca de Menorca

Exigente desafío para el Tenerife Libby’s La Laguna en Menorca / Tenerife Libby’s La Laguna

Un examen de alta dificultad, con la ilusión y el trabajo como máximos exponentes. El Tenerife Libby’s La Laguna afronta este fin de semana la reanudación de los cuartos de final del playoff por el título, en su visita al campeón de la liga regular: Avarca de Menorca.

Todo por decidir en Menorca a pesar de la ventaja

La escuadra tinerfeña llega a esta cita deportiva por delante en la eliminatoria, después de llevarse el primer partido en el Pabellón Colegio Cisneros (3-1). Con esta mínima renta, las blanquiazules buscarán ofrecer sus mejores prestaciones para hacer frente a las menorquinas. Primero, con la disputa del segundo encuentro (sábado 28 de marzo, 18.00 hora insular); y en, caso de victoria local, se jugaría el tercer y último encuentro por el desempate durante el próximo domingo (17.00 hora insular).

Con la moral reforzada por la dinámica ascendente durante el último trimestre -ocho victorias en once encuentros-, el Tenerife Libby’s La Laguna tratará de vencer a un Avarca de Menorca que ha convertido el Pavelló Municipal D´Esports en un verdadero fortín, con pleno de triunfos durante el presente curso liguero. Un registro estadístico que demuestra la enorme dificultad de un reto apasionante, con el objetivo de conseguir un billete que dé acceso a las blanquiazules a las semifinales.

Enfocadas en el objetivo

El entrenador del Tenerife Libby’s La Laguna, Ricardo Lemos, expresa cómo ha sido la semana para preparar un fin de semana decisivo. “Hemos trabajado con un gran espíritu, ya que el grupo se encuentra feliz por encontrarnos en esta situación. Tenemos una pequeña renta por haber empezado ganando, pero sabemos que será un partido muy difícil. Además, es la primera vez que nos enfrentaremos con esa ventaja a favor”.

Sobre cómo gestionar emocionalmente la pequeña ventaja cosechada en la eliminatoria, más ante un Avarca de Menorca que sigue invicto en su recinto, Lemos agrega que “hay una presión directa porque puede ser la última oportunidad, por lo que cambia la manera de prepararse. Controlar las emociones será una de las claves”. En ese sentido, expone que “jugar contra Avarca de Menorca siempre es complejo, ya sea aquí en la isla o en su pabellón, donde es muy difícil ganar”.

Por último, hace hincapié en cómo debe enfrentarse esta doble oportunidad para intentar ganarse por derecho propio una plaza en semifinales. “Estamos intentando mantener el enfoque hacia donde queremos llegar, sin pensar tanto en el camino que debemos recorrer. Si el equipo logra estar disciplinado para llegar a donde aspiramos, que es estar en la última fase del playoff, pues será la mejor manera para encarar el partido”.