El Gobierno regional encarga este trabajo a las dos universidades públicas de las Islas con el fin de elaborar recomendaciones y directrices que sirvan de base para futuras políticas públicas

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias ha encargado a dos equipos multidisciplinares de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) elaborar un diagnóstico para actualizar la situación de la infancia y la familia en Canarias.

Expertos abordarán en un estudio la situación de la infancia en Canarias con el foco en riesgos y vulnerabilidades. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias.

En concreto, el estudio busca conocer las «vulnerabilidades y los entornos violentos» en los que se mueven estos colectivos en las islas para, posteriormente, dar respuesta, según ha explicado el departamento regional en una nota, que avanza que la catedrática emérita de la ULL, María José Rodrigo, coordinará el diagnóstico.

«Se trata de llevar a cabo un diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia con una metodología de trabajo desde el enfoque sectorial -educación, salud, justicia, protección-, y desde el territorio -con escala municipio, isla y comunidad autónoma- entidades y ONGs, poniendo el foco en las fortalezas del sistema», ha señalado la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez.

Perspectiva «intersectorial»

El objetivo del diagnóstico será, asimismo, ofrecer «una visión rigurosa y matizada» de la situación de la infancia y la familia en Canarias, con el análisis de datos estadísticos, investigaciones previas e informes técnicos y una perspectiva «intersectorial» basada en la experiencia de los agentes implicados en cada isla.

A partir de ese enfoque, detallan, el trabajo se articulará con dos objetivos: describir la situación actual de la infancia y la familia en Canarias, identificando los factores de protección y de riesgo que influyen en su bienestar, y elaborar recomendaciones y directrices que sirvan de base para los procesos de planificación, así como para el diseño de estrategias y líneas de actuación dirigidas a la infancia y la familia en el Archipiélago.