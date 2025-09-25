ExpoDeca 2025: deportes tradicionales canarios para ver y practicar en Tenerife

El evento contará con espacios dedicados a la lucha canaria, la bola, el juego del palo, el salto del pastor, levantamiento de arado, vela latina, arrastre, lucha de garrote, levantamiento de piedra, pelotamano y calabazo

ExpoDeca 2025 continúa desvelando los detalles de la que será la gran feria de la actividad física y del deporte de Canarias. La directora general de Deportes Autóctonos de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández, junto con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; y la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, presentaron este jueves el programa de juegos y deportes tradicionales del evento.

Se celebra del 2 al 5 de octubre en Tenerife y contará con espacios y exhibiciones dedicadas a la lucha canaria, la bola, el juego del palo, el salto del pastor, levantamiento de arado, vela latina, arrastre, lucha de garrote, levantamiento de piedra, pelotamano y calabazo.

Rueda de prensa de ExpoDeca con Lorena Hernández, Lope Afonso y Yolanda Moliné

Se podrán ver y probar

La gran feria de la actividad física y el deporte dedica un espacio central a las modalidades vernáculas de Canarias. El programa de esta nueva edición permitirá al público no solo observar, sino también experimentar y participar activamente en diferentes disciplinas. Esta experiencia directa busca despertar la curiosidad de los más jóvenes, revivir la memoria de quienes los practicaron en su infancia y, sobre todo, consolidar un punto de encuentro intergeneracional.

Durante los cuatro días de feria —del 2 al 5 de octubre—, el público podrá disfrutar de una amplia muestra de exhibiciones, competiciones y actividades participativas en torno a disciplinas emblemáticas. Ente otras, la lucha canaria, la vela latina, la bola canaria, el juego del palo, el salto del pastor, el levantamiento de arado, el arrastre, la lucha del garrote, el levantamiento de piedra, la pelotamano o el calabazo.

Espacio para recordar

Cada modalidad contará con su propio espacio de divulgación, práctica y encuentro intergeneracional. Se trata de un lugar donde los mayores revivan los juegos de su infancia y niños, niñas y jóvenes descubran unas tradiciones deportivas únicas en el mundo.

Juegos y deportes tradicionales

Hernández destacó durante el acto que “los juegos y deportes tradicionales son cultura viva y patrimonio de identidad de nuestras islas”. Por eso, señaló que “promoverlos es garantizar que sigan presentes en el futuro y que las nuevas generaciones las hagan suyos”. Asimismo, la directora general aseguró que ”la Consejería apoya firmemente esta apuesta de difusión y protección de los juegos y deportes tradicionales porque son una escuela de valores y convivencia; y ExpoDeca, una ventana para mostrar al mundo la riqueza cultural y deportiva de Canarias”.

Por su parte, Lope Afonso afirmó que desde el Cabildo de Tenerife creen «firmemente que los deportes autóctonos son mucho más que una expresión física: son cultura, son historia, y sobre todo, son identidad. Por eso, en esta nueva edición de ExpoDeca, hacemos una apuesta decidida por darles el lugar que merecen”. Afonso añadió que quieren «que todas las personas que visiten ExpoDeca, sin importar su edad, puedan acercarse, descubrir o reencontrarse con disciplinas que forman parte del alma de Canarias: la lucha canaria, el salto del pastor, la bola, el levantamiento de arado, la vela latina… y muchas más”.

Yolanda Moliné resaltó que también refuerzan «este impulso desde la base, con proyectos como Lo Nuestro en Tu Centro, que iniciará su undécima edición precisamente aquí, en ExpoDeca, acercando estos juegos y deportes a cientos de jóvenes estudiantes de la isla. Porque solo si los niños y niñas conocen nuestras tradiciones, podremos garantizar su futuro”. Para Moliné, “ExpoDeca no será solo un espacio de exhibición, sino de encuentro. Un punto donde mayores y pequeños podrán compartir vivencias y valores a través del deporte. Porque preservar lo nuestro también es un acto de unión intergeneracional”.