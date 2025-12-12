Fallece el exalcalde y concejal de Valverde, Antonio Chinea Padrón

La formación de Chinea ha publicado en redes sociales «un adiós que no hubiésemos querido dar nunca»

Este viernes ha fallecido Antonio Chinea Padrón, quién fue alcalde de Valverde (El Hierro). Chinea fue alcalde de Valverde durante 2019 y 2023, tras el acuerdo entre los cuatro concejales del PSOE y los dos de Nueva Canarias.

Imagen de Antonio Chinea. Imagen archivo.

Cercano, comprometido, familiar y gran apasionado de las tradiciones de la isla de El Hierro.

También era concejal del PSOE en la actualidad. Su formación política ha publicado en redes sociales «un adiós que no hubiésemos querido dar nunca. Hoy nos despedimos de un gran hombre, un gran compañero, y un gran amigo».

Fallecimiento

También, la Agrupación Herreña Independiente (AHI) ha lamentado su fallecimiento en sus en redes , reiterando «su carácter y compromiso con la vida y con El Hierro«.

Descansa en paz, Antonio.