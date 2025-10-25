Los hechos tuvieron lugar en un hotel de Costa Teguise, por lo que las autoridades investigan si hubo una posible negligencia estructural en el mantenimiento de la estructura

Un hombre fallece y otro se encuentra en estado crítico al ceder la barandilla de un hotel en Costa Teguise. Imagen de Informativos RTVC

Un hombre fallece y otro se encuentra gravemente herido tras precipitarse por una altura de seis metros tras ceder la barandilla de un hotel en Costa Teguise, en Lanzarote.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este sábado en una de las zonas más turísticas de la isla. Sobre las 01:30 horas se activaron los servicios de emergencia, que acudieron al lugar del incidente.

Según las informaciones, la barandilla en una zona alta de un hotel de la localidad cedió, provocando la caída de dos personas, ambos turistas ingleses. El varón de 56 años falleció debido a la caída mortal, mientras que otro de 54 años resultó gravemente herido, por lo que se le trasladó en estado crítico al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde permanece ingresado en la UCI.

La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer la circunstancias del accidente, incluida una posible negligencia estructural en el mantenimiento del hotel.