Los efectivos del servicio de salvamento de playas habían iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas mientras solicitaban asistencia sanitaria

Fallece tras ser rescatado del mar en Tenerife. Imagen de recurso 112 Canarias / EP

Un hombre de 82 años ha fallecido este miércoles tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa del Camisón, en el municipio tinerfeño de Arona. El incidente se produjo sobre las 14:18 horas del 25 de noviembre, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba del rescate de una persona del agua en parada cardiorrespiratoria. Los efectivos del servicio de salvamento de playas habían iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas mientras solicitaban asistencia sanitaria.

Tras recibir el aviso, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, además del equipo médico del centro de salud de Los Cristianos.

A su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado continuaba en parada cardiorrespiratoria y practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas. Sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado y los profesionales confirmaron su fallecimiento.

En el dispositivo también participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Arona. Los agentes de la Policía Nacional instruyeron las diligencias correspondientes y custodiaron el cuerpo a la espera de la autoridad judicial. Por su parte, la Policía Local se encargó de asegurar la zona y colaborar en el operativo.