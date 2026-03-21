El suceso ocurrió en la zona de baño del Tamaduste

Un hombre de 79 años falleció este sábado tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la zona de baño del Tamaduste, en El Hierro, según informó el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.

Fallece un hombre tras sacarle del mar en parada cardiorrespiratoria en El Hierro/ Imagen del Cabildo de El Hierro

El suceso tuvo lugar cerca de las 15:00, cuando se recibió el aviso de que habían sacado del agua a una persona que se encontraba flotando boca abajo en la citada zona.

Al hombre se le practicaron maniobras de reanimación y, a su llegada al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) constató que el afectado permanecía en parada cardiorrespiratoria.

Por ello, se le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento.

La Guardia Civil realizó las diligencias correspondientes y la Policía Local colabora con el resto de los recursos de emergencias.