Fallece Jéremy Bernet, una de las grandes promesas del motociclismo canario

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Jéremy Bernet, una joven promesa del motociclismo canario, ha fallecido a los 25 años tras un grave accidente de moto en Tafira

Imagen de canariasenmoto.

Jéremy Bernet, piloto referencia de la velocidad en Canarias, falleció tras sufrir un grave accidente en Tafira. Tenía apenas 25 años y su muerte ha causado una profunda conmoción en el mundo del motor canario.

Bernet, natural de Gran Canaria, había dedicado toda su vida a las dos ruedas. Desde muy joven destacó por su pasión y habilidad sobre la moto, convirtiéndose en uno de los pilotos más laureados del archipiélago. A lo largo de su carrera suma en total ocho títulos regionales y consolidándose como el piloto más exitoso de su generación.

Su trayectoria no se limitó al ámbito local: también compitió en el Campeonato de España de Velocidad y en el FIM CEV Repsol European Championship, disputando pruebas en categorías como Moto3 y llegando a cumplir el sueño de participar en Moto2, lo que evidenciaba su proyección internacional.

