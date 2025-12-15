Una mujer de 65 años falleció ahogada este domingo ahogada en Playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria

Fallece una mujer de 65 años ahogada en la Playa del Inglés

El incidente se produjo a las 08:47 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta comunicando que una persona se encontraba en apuros en el agua. De inmediato, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana rescataron a la mujer mediante una moto náutica. La trasladaron hasta la orilla en parada cardiorrespiratoria.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, sin obtener resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias correspondientes, a la espera de la autoridad judicial, mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo de emergencia.