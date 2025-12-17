Figura clave de la literatura y el pensamiento en Canarias, el escritor, poeta, crítico literario, editor y profesor Eugenio Padorno ahondó en la condición insular desde una perspectiva humanística

El poeta, crítico literario, editor y profesor Eugenio Padorno, Hijo Adoptivo de Gran Canaria ha fallecido este miércoles a los 83 años, según ha informado su familia al Cabildo, cuyo presidente, Antonio Morales, ha expresado el «hondo pesar» de la corporación por su muerte.

Fallece el poeta Eugenio Padorno a los 83 años, Hijo Adoptivo de Gran Canaria. Foto de archivo del poeta, tomada el 18 de junio de 2009, cuando pronunció el pregón inaugural de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Ángel Medina.





Padorno era académico de número de la Academia Canaria de la Lengua y miembro del Instituto de Estudios Canarios, y se le distinguió con el Can de Plata del Cabildo de Gran Canaria, uno de los mayores reconocimientos culturales de la isla, ha destacado el Cabildo.

Morales ha subrayado que ha sido una figura fundamental de la poesía y el pensamiento en el archipiélago y ha recalcado que se trata de «uno de los intelectuales grancanarios contemporáneos que más ha indagado en la idiosincrasia del ser insular desde una perspectiva humanística con especial atención a las manifestaciones literarias y artísticas».

Además, ha destacado que como docente ejerció su magisterio en varias generaciones de canarios desde 1968.

Cinco décadas de obra poética y ensayos

«Durante más de cinco décadas, mediante su obra poética y sus ensayos ha ido forjando una verdadera teoría de lo canario desde el punto de vista cultural, complementaria a la que Manuel Alemán formulara en el ámbito de la psicosociología«, ha recalcado Morales.

El presidente del Cabildo ha incidido también que Padorno contribuyó a la «búsqueda de una esencialidad cultural, literaria y artística en el paisaje canario, así como la definición de la espiritualidad isleña, con rasgos como la humildad, la sencillez, la inmigración o la profundidad histórica, además de la redimensión mítica y existencialista del concepto de isla«.

Además, ha dicho que reflexionó en «la redefinición de una literatura canaria con rasgos exclusivos y distintivos». Padorno dedicó más de cinco décadas a investigar, definir y transmitir la esencia cultural de lo canario desde una perspectiva humanística, con especial atención a la literatura y las artes.

Trayectoria literaria

La trayectoria literaria de Eugenio Padorno comenzó en la década de 1960, con la publicación de ‘Para decir en abril’ (1965) y su inclusión en la antología ‘Poesía canaria última’.

Obtuvo un accésit del Premio Adonais en 1968 por ‘Metamorfosis’, y en años posteriores participó en hitos como el Congreso de Poesía Canaria de 1976 o la redacción del ‘Manifiesto del Hierro’, junto a figuras esenciales de la cultura insular.

Su obra poética se prolongó durante décadas con títulos emblemáticos como ‘Diálogo del poeta y su mar’ (1992), ‘Paseo antes de la tormenta’ (1996), ‘La echazón’ (2010), ‘Donde nada es todo lo asible’ (2015) o ‘Recuento en El Istmo’ (2021) y en 2018 publicó ‘Acaso solo una frase incompleta’, volumen que reúne la mayor parte de su producción poética.

Faceta docente

Como docente, ejerció en múltiples centros de secundaria y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde fue profesor, investigador, decano y cofundador de la revista ‘Philologica Canariensia’.

Defendió su tesis doctoral en 1992 y logró que la asignatura de Literatura Canaria se incorporara como materia obligatoria en la ULPGC, un avance decisivo para la consolidación académica de la literatura insular.

Asimismo, fue profesor en la UNED, en la Escuela Oficial de Idiomas y docente en París durante su etapa en el IBAD (1983-1988).

Su labor abarcó también la investigación y edición de autores fundamentales como Juan Ismael, Juan Mederos, Tomás Morales o Domingo Rivero, así como la organización y participación en numerosos proyectos culturales, seminarios y conferencias que contribuyeron a enriquecer el panorama cultural de las islas.