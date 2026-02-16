Los servicios de emergencia no lograron revertir la parada cardiorrespiratoria pese a practicar maniobras de reanimación avanzadas

Un buceador falleció este lunes después del translado a tierra en parada cardiorrespiratoria en el muelle de La Restinga, en el municipio herreño de El Pinar, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.

El aviso se recibió tras comunicar que una embarcación había llevado hasta el citado muelle a un submarinista que se encontraba inconsciente y sin pulso.

No fue posible revertir la parada

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del Centro de Salud de La Restinga, que iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal sanitario, no fue posible revertir la parada cardiorrespiratoria y se confirmó el fallecimiento del afectado en el lugar. La Guardia Civil se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.