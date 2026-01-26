ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Fallece un hombre de 74 años en un incendio en pleno centro de La Laguna

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Una persona ha fallecido, un hombre de 74 años de edad, en un incendio que se ha producido en la zona conocida como el Cuadrilátero, en La Laguna

Incendio en un edificio céntrico en La Laguna. Imagen Policía Local de La Laguna
Incendio en un edificio céntrico en La Laguna. Imagen Policía Local de La Laguna

Una persona ha fallecido en un incendio que se ha originado a primera hora de este lunes en un edificio céntrico de La Laguna, en Tenerife, en concreto en la Calle Elías Serra Rafols, en la zona conocida como el Cuadrilátero.

El hombre que ha fallecido tenía 74 años y también se ha evacuado al Hospital Universitario de Canarias (HUC) a una mujer y su bebé por inhalación de humo, aunque su estado no reviste gravedad.

En estos momentos efectivos de Bomberos de Tenerife, varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como Policía Local y Policía Nacional están en el lugar.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Torres: «No aceptaré que señalen al Estado cuando Canarias no cumple con los plazos de los expendientes de los menores migrantes»

Reanudan la búsqueda de una persona en Lanzarote

Un temporal deja sin electricidad a más de un millón de hogares en EE.UU.

Todo listo para el sorteo de la Copa del Rey Valencia 2026

Sigue desaparecido un joven arrastrado por el mar en Lanzarote

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026