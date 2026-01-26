Una persona ha fallecido, un hombre de 74 años de edad, en un incendio que se ha producido en la zona conocida como el Cuadrilátero, en La Laguna

Incendio en un edificio céntrico en La Laguna. Imagen Policía Local de La Laguna

Una persona ha fallecido en un incendio que se ha originado a primera hora de este lunes en un edificio céntrico de La Laguna, en Tenerife, en concreto en la Calle Elías Serra Rafols, en la zona conocida como el Cuadrilátero.

El hombre que ha fallecido tenía 74 años y también se ha evacuado al Hospital Universitario de Canarias (HUC) a una mujer y su bebé por inhalación de humo, aunque su estado no reviste gravedad.

En estos momentos efectivos de Bomberos de Tenerife, varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como Policía Local y Policía Nacional están en el lugar.