Los socorristas rescataron en la playa de Las Teresitas a un varón inconsciente y en parada cardiorrespiratoria, iniciando de inmediato labores de reanimación, aunque finalmente no pudo revertirse la situación

Playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha fallecido esta mañana en la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, después de que los socorristas lo rescatasen del mar en parada cardiorrespiratoria.

El incidente se produjo a las 10:35 horas de este miércoles, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que socorristas de la playa habían sacado del agua a un varón inconsciente y en parada cardiorrespiratoria, iniciando de inmediato maniobras de reanimación.

El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, desplazándose al lugar una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.

Según informa el 1-1-2 Canarias, el personal sanitario del SUC confirmó que el afectado seguía en parada cardiorrespiratoria y continuó aplicando maniobras avanzadas de reanimación, aunque finalmente no fue posible revertir la situación, certificando su fallecimiento.

Agentes de la Policía Local colaboraron en la intervención y la Policía Nacional se hizo cargo de custodiar el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial, además de instruir las diligencias correspondientes.