Fallece un hombre en un atropello en la TF-1, a la altura de Granadilla de Abona

RTVC / Europa PRESS
Tras el atropello, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona

Un hombre ha fallecido este domingo tras sufrir un atropello en la TF-1, a la altura de Granadilla de Abona (Tenerife). Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen archivo RTVC.

El suceso se produjo sobre las 01:25 horas de la pasada madrugada. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el citado atropello, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Servicio de Urgencias Canario

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, junto a un médico del centro de salud de San Isidro, solo pudo confirmar el fallecimiento.

La Guardia Civil instruyó diligencias.

