El motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que personal del SUC practicó maniobras de reanimación al afectado

Imagen archivo RTVC.

Un motorista, de 34 años, ha fallecido este viernes tras sufrir una colisión con un coche en la calle Reina Arminda, en el municipio grancanario de Gáldar. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:15 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió varias alertas comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Servicio de Urgencias Canario

Una vez en el lugar, al encontrar al motorista en parada cardiorrespiratoria, personal de Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria practicaron maniobras de reanimación al afectado, sin resultado, por lo que confirmaron su fallecimiento.

La Policía Local y Guardia Civil aseguraron la zona y realizaron las diligencias.