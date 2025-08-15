El pescador falleció tras sufrir una caída en una zona rocosa y precipitarse al mar en Cueva del Agua, en la costa del municipio de Teguise
Un hombre, un pescador de 68 años, perdió la vida este viernes en la costa de Teguise, Lanzarote, tras sufrir una caída en una zona rocosa y precipitarse al mar, en la conocida como Cueva del Agua.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, a las 11:20 horas se recibió una alerta en la que se indicaba que el pescador había caído al agua y que unos bañistas que se encontraban en el lugar lo habían rescatado.
De inmediato, el CECOES activó a los recursos de emergencia necesarios, desplazándose hasta la zona efectivos de Bomberos de Lanzarote, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
A pesar de los esfuerzos, el personal sanitario del SUC confirmó el fallecimiento del hombre debido a las graves lesiones que presentaba.
La Guardia Civil se hizo cargo de la custodia del cuerpo y de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.