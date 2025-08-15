ES NOTICIA

Fallece un pescador tras caer al mar en la costa de Teguise, Lanzarote

Redacción RTVC
El pescador falleció tras sufrir una caída en una zona rocosa y precipitarse al mar en Cueva del Agua, en la costa del municipio de Teguise

Centro Operativo de 1-1-2 Canarias. Imagen 1-1-2 Canarias
Un hombre, un pescador de 68 años, perdió la vida este viernes en la costa de Teguise, Lanzarote, tras sufrir una caída en una zona rocosa y precipitarse al mar, en la conocida como Cueva del Agua.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, a las 11:20 horas se recibió una alerta en la que se indicaba que el pescador había caído al agua y que unos bañistas que se encontraban en el lugar lo habían rescatado.

De inmediato, el CECOES activó a los recursos de emergencia necesarios, desplazándose hasta la zona efectivos de Bomberos de Lanzarote, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

A pesar de los esfuerzos, el personal sanitario del SUC confirmó el fallecimiento del hombre debido a las graves lesiones que presentaba.

La Guardia Civil se hizo cargo de la custodia del cuerpo y de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

