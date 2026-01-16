ES NOTICIA

Fallece un senderista de 82 años tras sufrir una caída en La Palma

RTVC / Europa PRESS
Un senderista, de 82 años de edad, ha fallecido este viernes tras sufrir una caída en el sendero a la Cumbrecita, en el municipio El Paso, en la isla de La Palma. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Recursos de emergencia

El suceso se produjo sobre las 12:23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. En ese momento, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario se encontró al afectado en parada cardiorrespiratoria, tras un traumatismo craneal severo, practicándole maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar, sin resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Efectivos de los Bomberos de La Palma recuperaron el cuerpo. Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas.

