Una mujer de 80 años perdió la vida este jueves en Playa Dorada, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, tras ser rescatada del mar por bañistas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) de Canarias confirmó el suceso, ocurrido a las 13:54 horas.

Imagen de archivo de Playa Dorada, Yaiza, Lanzarote

Los bañistas lograron sacar a la mujer del agua y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) llegó al lugar y comprobó que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Sin respuesta a las maniobras tras ser rescatada del mar

Los sanitarios aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas durante varios minutos. A pesar de los esfuerzos, no obtuvieron resultado y solo pudieron certificar el fallecimiento de la afectada.

Al lugar acudieron también agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Los cuerpos de seguridad se encargaron de instruir las diligencias correspondientes tras el trágico incidente.