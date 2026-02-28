El atropello se produjo a primera hora de esta mañana de sábado en la TF-653 en el municipio tinerfeño de Arona

Sala 112 Canarias

Una mujer de unos 40 años ha perdido la vida tras ser atropellada en la TF-653 en el municipio tinerfeño de Arona.

Según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del 112 de Canarias, a las 06:51 horas de esta mañana de sábado, 28 de febrero, se recibió una alerta en la que informaba del atropello.

Tras activarse los recursos de emergencia, el personal del centro de salud de la zona y del SUC comprobaron que la afectada estaba en parada cardiorrespiratoria por lo que le realizaron maniobras de reanimación pulmonar sin resultado.