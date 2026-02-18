El político herreño falleció a los 87 años de edad y el Ayuntamiento del municipio ha decretado tres días de luto oficial

El reconocido político herreño Virgilio «Vilo» Fernández Fernández, presidente de la Comisión Gestora de El Pinar y alcalde constituyente de este municipio, ha fallecido a los 87 años de edad.

Fallece Virgilio Fernández, alcalde constituyente de El Pinar. Imagen del Ayuntamiento de El Pinar

El Ayuntamiento de El Pinar decretará tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

Papel fundamental en el municipio

A Virgilio Fernández Fernández, “Vilo”, se le reconoce su papel fundamental en la consolidación del municipio de El Pinar de El Hierro, tras su segregación de La Frontera, así como su labor para consolidar la estructura administrativa y política del municipio.

El político herreño fue presidente de la Comisión Gestora que puso en marcha la andadura institucional del municipio tras su constitución en 2007.

El sepelio se celebrará este jueves en el tanatorio de El Pinar y posteriormente se trasladará, a partir de las 11:00 horas, al cementerio de esta localidad herreña.