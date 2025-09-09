ES NOTICIA

Fallece por inhalación de gases en Breña Alta

Redacción RTVC
Según las primeras pesquisas apuntan a que la inhalación de gases fue presuntamente provocada por la madre de la fallecida

El juzgado de guardia en Santa Cruz de La Palma ha informado de un presunto delito de homicidio en el municipio palmero de Breña Alta durante esta madrugada. La fallecida es una mujer de 32 años, que al parecer habría muerto por inhalación de gases provocada.

Fallece por inhalación de gases en Breña Alta. (Archivo) Breña Alta.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre las primeras pesquisas, la presunta autora de los hechos sería la madre de la fallecida. Esta se encuentra hospitalizada porque supuestamente después de su acción intentó quitarse la vida igualmente inhalando gases tóxicos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes.

