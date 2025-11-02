El fallecido habría sufrido un ahogamiento mientras practicaba surf con otra persona, la cual se está buscando en la zona

Un fallecido y una persona desaparecida en la Playa de Famara. Imagen de Europa Press

Este domingo una persona ha fallecido y otra se encuentra en paradero desconocido en la Playa de Famara, en Lanzarote, según informaciones de los servicios de emergencia.

Sobre las 16:50 horas de la tarde, se alertó de un ahogamiento en la zona de costa, confirmando poco después el fallecimiento de un hombre de nacionalidad rumana de 37 años.

Asimismo, un testigo señaló que había otra persona practicando surf con el fallecido, por lo que se inició su búsqueda aún sin éxito. Los servicios de emergencia no descartan que el presunto desaparecido pudiese salir por otra zona.

Equipo de búsqueda

Para la búsqueda se incorporaron en un principio dos helicópteros y dos motos de agua que, por el momento, no han dado resultado.

Seguidamente, se retiraron los helicópteros y sigue la Salvamar.

(Habrá ampliación)