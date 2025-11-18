ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un fallo de Cloudflare provoca la caída de X (Twitter) y cientos de webs

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La caída en el servicio de Cloudflare afecta directamente a plataformas como Twitter, ChatGPT o juegos como el League of Legends

Nuevo símbolo de twitter
Un fallo de Cloudflare provoca la caída de X (Twitter) y cientos de webs

La red de distribución de contenido conocida como Cloudflare enfrenta dificultades que están impactando a otras plataformas, incluyendo X (Twitter) o ChatGPT.

Cloudflare identificó el problema poco antes de las 11.00 hora canaria. En su página de estado, la empresa indicó que son consientes de un inconveniente que podría influir en varios usuarios y que está en proceso de investigación. También mencionó que dará más información a medida que esta esté disponible.

Alrededor de las 12. 21 hora canaria, Cloudflare anunció que ha notado que los servicios afectados están empezando a restablecerse, “pero los usuarios podrían seguir experimentando una mayor frecuencia de errores de lo habitual” mientras se soluciona la situación.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Manuel Domínguez reclama al Gobierno de España que frene la centralización de los fondos europeos

116 años desde la erupción del volcán Chinyero, la última en Tenerife

El 57 % de enfermeras y fisioterapeutas sufre acoso sexual y el 82 % no lo denuncia

Los tatuajes delatan a un ladrón en Gran Canaria

Más de 13 millones de visitantes internacionales han llegado a Canarias en avión hasta octubre

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025