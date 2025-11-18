La caída en el servicio de Cloudflare afecta directamente a plataformas como Twitter, ChatGPT o juegos como el League of Legends
La red de distribución de contenido conocida como Cloudflare enfrenta dificultades que están impactando a otras plataformas, incluyendo X (Twitter) o ChatGPT.
Cloudflare identificó el problema poco antes de las 11.00 hora canaria. En su página de estado, la empresa indicó que son consientes de un inconveniente que podría influir en varios usuarios y que está en proceso de investigación. También mencionó que dará más información a medida que esta esté disponible.
Alrededor de las 12. 21 hora canaria, Cloudflare anunció que ha notado que los servicios afectados están empezando a restablecerse, “pero los usuarios podrían seguir experimentando una mayor frecuencia de errores de lo habitual” mientras se soluciona la situación.