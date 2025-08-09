Muchos viticultores tratan de recuperar zonas, aunque la falta de relevo generacional no garantiza el futuro de la vendimia

Informa. May Navarro / Aniano Padrón

Ya ha comenzado la vendimia en La Palma, lo ha hecho dos semanas más tarde. Los viticultores han optado por las primeras horas del día para evitar que el calor dañe la uva.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas y la falta de relevo generacional comienza a causar estragos, pues este año recogerán un 30% menos de producción.

Proceso artesanal

Así es que, desde primera hora de de este sábado 9 de agosto se comenzó la vendimia en La Palma, y lo ha hecho con varias semanas de diferencia respecto al pasado año.

Se trata de un proceso 100 % artesano, aunque cada año es menor la superficie de cultivo y aunque muchos viticultores tratan de recuperar zonas, la falta de relevo generacional no garantiza su futuro.

Por tanto, habrá que esperar a finales de octubre para conocer la cifra final de lo vendimiado este año en La Palma