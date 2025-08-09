ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLa Palma

Comienza la temporada de vendimia en La Palma con un 30% menos de producción

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Muchos viticultores tratan de recuperar zonas, aunque la falta de relevo generacional no garantiza el futuro de la vendimia

Informa. May Navarro / Aniano Padrón

Ya ha comenzado la vendimia en La Palma, lo ha hecho dos semanas más tarde. Los viticultores han optado por las primeras horas del día para evitar que el calor dañe la uva.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas y la falta de relevo generacional comienza a causar estragos, pues este año recogerán un 30% menos de producción.

Temporada de vendimia en La Palma
Imagen archivo RTVC.

Proceso artesanal

Así es que, desde primera hora de de este sábado 9 de agosto se comenzó la vendimia en La Palma, y lo ha hecho con varias semanas de diferencia respecto al pasado año.

Se trata de un proceso 100 % artesano, aunque cada año es menor la superficie de cultivo y aunque muchos viticultores tratan de recuperar zonas, la falta de relevo generacional no garantiza su futuro.

Por tanto, habrá que esperar a finales de octubre para conocer la cifra final de lo vendimiado este año en La Palma

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Huelga del personal de tierra del aeropuerto de Tenerife Sur

Prealerta por calima en la provincia occidental y en Tenerife

Gobierno comenzará este lunes los traslados desde Canarias de los menores migrantes asilados a la Península

En directo | Comienza la cuarta sección del 27º Rallye Isla de Los Volcanes

El FiestoRon encara su segunda y última jornada con Molotov, La Guardia, Despistaos, Los Zigarros y Huecco

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025