UD Las Palmas y CD Tenerife vuelven a enfrentarse en un derbi canario en competición oficial de LaLiga Hypermotion en la temporada 26-27

UD Las Palmas y CD Tenerife ya conocen las fechas en las que volverán a enfrentarse en un derbi canario en LaLiga Hypermotion.

El partido de ida de la competición en la temporada 26-27 será el 3 de enero de 2027 en el Estadio de Gran Canaria.

El partido de vuelta en la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion se disputará el 28 de marzo de 2027 en el Heliodoro Rodríguez López.

El regreso del derbi más esperado

El partido que enfrenta a los dos equipos que disputan LaLiga Hypermotion es uno de los grandes atractivos de la temporada 2026/2027 en el archipiélago. Vuelve el derbi en competición oficial. Tras caminos separados en las últimas campañas, ambos representativos canarios vuelven a coincidir en la Segunda División. Los derbis entre ambos equipos generan una gran expectación y se convierten en un fenómeno social en Canarias.

Históricos derbis canarios

El equipo amarillo y el equipo blanquiazul la última vez que se enfrentaron en competición liguera fue el 18 de marzo de 2023. Un partido que se disputó en el Heliodoro Rodríguez López Heliodoro y en esa ocasión el CD Tenerife ganó por 4-1 a la UD Las Palmas.

Posteriormente hubo un «regalo de reyes» para los aficionados de ambos equipos. La UD Las Palmas jugaba en Primera División y el CD Tenerife en Segunda División, no había posibilidad de derbi en competición liguera, sin embargo, la suerte decidió dar un derbi canario. El 7 de enero de 2024 se enfrentaron los dos en Copa del Rey. Un encuentro que terminó 2-1, con goles de José Amo y Luismi Cruz, para el CD Tenerife y supuso el pase a octavos de final de la competición.

El Tenerife y Las Palmas hasta el momento, en su historia, han disputado 71 derbis oficiales. Terminaron en empate 25 encuentros. La UD Las Palmas ha ganado en 28 ocasiones y el CD Tenerife en 18.

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