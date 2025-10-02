Conoce todos los detalles del Plenilunio Santa Cruz 2025: fechas, horarios y programación
Plenilunio Santa Cruz 2025 dinamizará la ciudad con más de un centenar de actividades en una veintena de emplazamientos en su decimoquinta edición.
Así, Santa Cruz vuelve a convertirse en un enclave cultural y social de la isla durante tres días con una amplia variedad de actividades para todos los públicos.
Esta nueva edición está dedicada a la temática Misterios del Universo, por lo que desde el cabildo explican que “con el objetivo de ambientar esta cita se ha desarrollado una creatividad que construye un universo visual en torno a elementos cósmicos como planetas, órbitas, geometrías y un astronauta que refuerzan la idea de viaje y exploración.
Fechas y horarios
Plenilunio Santa Cruz tendrá lugar el viernes 3 de octubre de 10:00 a 00:00 horas, el sábado 4 de octubre de 11:00 a 00:00 horas, y el domingo 5 de octubre de 10:00 a 20:00 horas.
Lugar
La amplia programación se desarrollará en la zona centro del municipio, desde el parque García Sanabria hasta la explanada de la avenida Anaga; y desde Almeyda hasta el Cementerio de San Rafael y San Roque.
Programación
Viernes 3 de octubre
- 10:00 horas a 20:00 horas: minitalleres lunares del TEA y exposiciones y cine en bucle
- 19:00 horas: proyección de la película «Todo saldrá bien» en el TEA
- 20:30 horas: ‘Viaje espacial’ con más de 300 drones en la avenida marítima
- 21:00 horas: actuación de Jadel en la plaza de La Candelaria
- 22:30 horas: actuación de Family Sound Band en la plaza de La Candelaria
* Además, el Museo Municipal de Bellas Artes ampliará su horario hasta las 22:00 horas.
Sábado 4 de octubre
- 10:00 a 20:00 horas: minitalleres lunares del TEA y exposiciones y cine en bucle
- 10:00 a 20:00 horas: horario para visitar el palacio de Capitanía General, que contará con actividades y actuaciones
- 10:00 a 13:00 horas: horario para visitar el Círculo de Bellas Artes con exposiciones, como ‘Sechium edule con agüita guisada’ y ‘Nudos y Enredos’
- 11:00 a 19:00 horas: Le Good Cosmic Market en el parque García Sanabria (actuación de DJ Juana La Cubana de 19:00 a 21:00 horas).
- 11:00 a 22:00 horas: Mercado de Artesanía en la Alameda del Duque Santa Elena
- 11:00 a 00:00 horas: Chicharrock en la explanada de la avenida marítima con talleres, exhibiciones y actuaciones musicales
- 11:45 a 22:00 horas: actividades en el Museo Histórico Militar de Canarias, Museo de Almeyda, entre las que se encuentran varias visitas guiadas (de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas)
- 12:00 a 20:00 horas: talleres infantiles en el parque Bulevar
- 12:00 a 20:00 horas: talleres infantiles en la plaza del Príncipe
- 16:00 horas a 23:00 horas: Fiesta de los 90 Loco Bongo en Palmetum
- 17:00 horas: visita guiada en el MUNA por Carlos Javier Castro Brunetto
- 17:00 a 20:00 horas: horario para visitar el Círculo de Bellas Artes con exposiciones, como ‘Sechium edule con agüita guisada’ y ‘Nudos y Enredos’
- 19:00 horas: proyección de la película «Todo saldrá bien» en el TEA
- 20:00 horas: Noches de Luna Llena–Brujería Canaria en el cementerio de San Rafael
- 22:00 horas: Noches de Luna Llena–Brujería Canaria en el cementerio de San Rafael
Conciertos y actuaciones musicales
- 18:00 horas: DJ Juana la Cubana en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA)
- 19:00 horas: Agua del Chorro en la plaza de la Candelaria
- 20:00 horas: DJ Mellizas en el MMUNA
- 20:00 horas: Dúo Adaggio en el Mercado Nuestra Señora de África
- 20:15 horas: Dj Tomy Contreras en la plaza de la Candelaria
- 20:30 horas: Alma de Boleros y Juanito Panchín en el Mercado Nuestra Señora de África
- 21:45 horas: Pedró Capó en la plaza de la Candelaria
- 22:00 horas: DJ Tana Sandoval en el MUNA
- 22:45 horas: Dúo Adaggio en el Mercado Nuestra Señora de África
- 23:15 horas: Patricia Baker en el Mercado Nuestra Señora de África
- 23:15 horas: DJ Tomy Contreras en la plaza de la Candelaria
* La programación del sábado se complementará con diferentes pasacalles, dinamizaciones, bandas y artistas, que recorrerán, de 14:00 a 22:30 horas, la plaza Weyler, Ireneo González, San Francisco, así como la calle La Noria, Castillo, José Murphy y Bethencourt Alfonso.
Domingo 5 de octubre
- 10:00 a 17:00 horas: música en directo y gastronomía en el MUNA
- 10:00 a 19:00 horas: Le Good Cosmic Market en el parque García Sanabria
- 11:00 a 20:00 horas: Mercado de Artesanía en la Alameda del Duque Santa Elena
- 11:00 a 20:00 horas: Chicharrock en la explanada de la avenida marítima con talleres, exhibiciones y actuaciones musicales
- 12:00 horas: concierto Ensueño de Luis Alejandro García en el Círculo de Bellas Artes
- 12:00 horas: concierto de la Escuela Municipal de Música junto al Grupo de Cámara en el Palacio de Carta
- 12:00 horas: visita guiada en el MUNA por Néstor Yanes
- 12:00 a 20:00 horas: talleres infantiles en el parque Bulevar
- 12:00 a 20:00 horas: talleres infantiles en la plaza del Príncipe
- 17:00 horas: Noches de Luna Llena–Brujería Canaria en el cementerio de San Rafael
- 18:15 horas: actuación del Grupo de Percusión de la Escuela Municipal de Música en el Palacio de Carta
- 19:99 horas: gran acto de clausura de Plenilunio en el Palacio de Carta
- 19:00 horas: Noches de Luna Llena–Brujería Canaria en el cementerio de San Rafael
* La programación del domingo se complementará con diferentes pasacalles, dinamizaciones, bandas y artistas, que recorrerán, de 19:00 a 20:00 horas, la plaza Weyler, Ireneo González, San Francisco, así como la calle La Noria, Castillo, José Murphy y Bethencourt Alfonso.
Primera jornada de Bonos Consumo
La celebración de Plenilunio coincidirá con la primera jornada de los Bonos Consumo domingo, que podrán adquirirse a través de la web www.bonoconsumosantacruz.com, desde el viernes, al precio de 10 euros pudiendo realizar compras por valor de 25 euros. Los bonos se pondrán a la venta desde las 10:00 horas el viernes y podrán canjearse el domingo en los establecimientos adheridos a la campaña.
Las personas interesadas en ampliar información de los Bonos Consumo Domingo deben acceder a dicha web, donde se publicará también la relación de establecimientos comerciales participantes.