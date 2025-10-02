Conoce todos los detalles del Plenilunio Santa Cruz 2025: fechas, horarios y programación

Plenilunio Santa Cruz 2025: fechas, horarios y programación. Imagen de Archivo

Plenilunio Santa Cruz 2025 dinamizará la ciudad con más de un centenar de actividades en una veintena de emplazamientos en su decimoquinta edición.

Así, Santa Cruz vuelve a convertirse en un enclave cultural y social de la isla durante tres días con una amplia variedad de actividades para todos los públicos.

Esta nueva edición está dedicada a la temática Misterios del Universo, por lo que desde el cabildo explican que “con el objetivo de ambientar esta cita se ha desarrollado una creatividad que construye un universo visual en torno a elementos cósmicos como planetas, órbitas, geometrías y un astronauta que refuerzan la idea de viaje y exploración.

Fechas y horarios

Plenilunio Santa Cruz tendrá lugar el viernes 3 de octubre de 10:00 a 00:00 horas, el sábado 4 de octubre de 11:00 a 00:00 horas, y el domingo 5 de octubre de 10:00 a 20:00 horas.

Lugar

La amplia programación se desarrollará en la zona centro del municipio, desde el parque García Sanabria hasta la explanada de la avenida Anaga; y desde Almeyda hasta el Cementerio de San Rafael y San Roque.

Programación

Viernes 3 de octubre

10:00 horas a 20:00 horas: minitalleres lunares del TEA y exposiciones y cine en bucle

19:00 horas: proyección de la película «Todo saldrá bien» en el TEA

20:30 horas: ‘Viaje espacial’ con más de 300 drones en la avenida marítima

21:00 horas: actuación de Jadel en la plaza de La Candelaria

22:30 horas: actuación de Family Sound Band en la plaza de La Candelaria

* Además, el Museo Municipal de Bellas Artes ampliará su horario hasta las 22:00 horas.

Sábado 4 de octubre

10:00 a 20:00 horas: minitalleres lunares del TEA y exposiciones y cine en bucle

10:00 a 20:00 horas: horario para visitar el palacio de Capitanía General, que contará con actividades y actuaciones

10:00 a 13:00 horas: horario para visitar el Círculo de Bellas Artes con exposiciones, como ‘Sechium edule con agüita guisada’ y ‘Nudos y Enredos’

11:00 a 19:00 horas: Le Good Cosmic Market en el parque García Sanabria (actuación de DJ Juana La Cubana de 19:00 a 21:00 horas).

11:00 a 22:00 horas: Mercado de Artesanía en la Alameda del Duque Santa Elena

11:00 a 00:00 horas: Chicharrock en la explanada de la avenida marítima con talleres, exhibiciones y actuaciones musicales

11:45 a 22:00 horas: actividades en el Museo Histórico Militar de Canarias, Museo de Almeyda, entre las que se encuentran varias visitas guiadas (de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas)

12:00 a 20:00 horas: talleres infantiles en el parque Bulevar

12:00 a 20:00 horas: talleres infantiles en la plaza del Príncipe

16:00 horas a 23:00 horas: Fiesta de los 90 Loco Bongo en Palmetum

17:00 horas: visita guiada en el MUNA por Carlos Javier Castro Brunetto

17:00 a 20:00 horas: horario para visitar el Círculo de Bellas Artes con exposiciones, como ‘Sechium edule con agüita guisada’ y ‘Nudos y Enredos’

19:00 horas: proyección de la película «Todo saldrá bien» en el TEA

20:00 horas: Noches de Luna Llena–Brujería Canaria en el cementerio de San Rafael

22:00 horas: Noches de Luna Llena–Brujería Canaria en el cementerio de San Rafael

Conciertos y actuaciones musicales

18:00 horas: DJ Juana la Cubana en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA)

19:00 horas: Agua del Chorro en la plaza de la Candelaria

20:00 horas: DJ Mellizas en el MMUNA

20:00 horas: Dúo Adaggio en el Mercado Nuestra Señora de África

20:15 horas: Dj Tomy Contreras en la plaza de la Candelaria

20:30 horas: Alma de Boleros y Juanito Panchín en el Mercado Nuestra Señora de África

21:45 horas: Pedró Capó en la plaza de la Candelaria

22:00 horas: DJ Tana Sandoval en el MUNA

22:45 horas: Dúo Adaggio en el Mercado Nuestra Señora de África

23:15 horas: Patricia Baker en el Mercado Nuestra Señora de África

23:15 horas: DJ Tomy Contreras en la plaza de la Candelaria

* La programación del sábado se complementará con diferentes pasacalles, dinamizaciones, bandas y artistas, que recorrerán, de 14:00 a 22:30 horas, la plaza Weyler, Ireneo González, San Francisco, así como la calle La Noria, Castillo, José Murphy y Bethencourt Alfonso.

Domingo 5 de octubre

10:00 a 17:00 horas: música en directo y gastronomía en el MUNA

10:00 a 19:00 horas: Le Good Cosmic Market en el parque García Sanabria

11:00 a 20:00 horas: Mercado de Artesanía en la Alameda del Duque Santa Elena

11:00 a 20:00 horas: Chicharrock en la explanada de la avenida marítima con talleres, exhibiciones y actuaciones musicales

12:00 horas: concierto Ensueño de Luis Alejandro García en el Círculo de Bellas Artes

12:00 horas: concierto de la Escuela Municipal de Música junto al Grupo de Cámara en el Palacio de Carta

12:00 horas: visita guiada en el MUNA por Néstor Yanes

12:00 a 20:00 horas: talleres infantiles en el parque Bulevar

12:00 a 20:00 horas: talleres infantiles en la plaza del Príncipe

17:00 horas: Noches de Luna Llena–Brujería Canaria en el cementerio de San Rafael

18:15 horas: actuación del Grupo de Percusión de la Escuela Municipal de Música en el Palacio de Carta

19:99 horas: gran acto de clausura de Plenilunio en el Palacio de Carta

19:00 horas: Noches de Luna Llena–Brujería Canaria en el cementerio de San Rafael

* La programación del domingo se complementará con diferentes pasacalles, dinamizaciones, bandas y artistas, que recorrerán, de 19:00 a 20:00 horas, la plaza Weyler, Ireneo González, San Francisco, así como la calle La Noria, Castillo, José Murphy y Bethencourt Alfonso.

Primera jornada de Bonos Consumo

La celebración de Plenilunio coincidirá con la primera jornada de los Bonos Consumo domingo, que podrán adquirirse a través de la web www.bonoconsumosantacruz.com, desde el viernes, al precio de 10 euros pudiendo realizar compras por valor de 25 euros. Los bonos se pondrán a la venta desde las 10:00 horas el viernes y podrán canjearse el domingo en los establecimientos adheridos a la campaña.

Las personas interesadas en ampliar información de los Bonos Consumo Domingo deben acceder a dicha web, donde se publicará también la relación de establecimientos comerciales participantes.