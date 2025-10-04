En Santa Cruz de Tenerife comenzaba este viernes una nueva edición de Plenilunio y lo hacía con un espectáculo de drones

Plenilunio Santa Cruz comenzó en la noche del viernes con un espectáculo de drones que congregó a cientos de personas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Espectáculo de drones con motivo de la inauguración del Plenilunio en Santa Cruz de Tenerife / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El espectáculo estuvo basado en los ‘Misterios del Universo‘, la temática de Plenilunio de este año. Así dentro de todo un espectáculo, los drones formaron figuras de planetas, cohetes, astronautas, y ovnis entre otros.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “la programación de esta primera jornada, además del espectacular show de drones, se complementó con los conciertos de Big Soul Family y Jadel, y que reunieron a miles de personas en la avenida marítima y la plaza de La Candelaria respectivamente”. Además añadió que “es una oportunidad para posicionar al municipio como un referente cultural y de ocio, así como turístico, favoreciendo la experiencia de quienes nos visitan, lo que redunda en una gran propuesta de dinamización que impulsa la economía capitalina”.

Este sábado segunda jornada de Plenilunio. En horario de 11:00 a 00:00 habrá más de veinte puntos en la capital tinerfeña con actividades.