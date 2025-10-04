Santa Cruz de Tenerife vive un fin de semana lleno de música, arte, gastronomía y ocio familiar en más de veinte espacios urbanos

Informan: Gema Padilla / Sergio Bencomo

Santa Cruz de Tenerife vibra este sábado con la decimoséptima edición de Plenilunio, un evento que reúne más de cien actividades en diferentes puntos de la ciudad. El alcalde José Manuel Bermúdez destaca que la propuesta impulsa el comercio y la restauración, atrayendo a miles de visitantes.

Inauguración de la 17ª edición de Plenilunio | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, describe Plenilunio como “una constelación de estrellas” bajo la temática Misterios del Universo. Señala que el programa ofrece ocio “bajo el sol y bajo la luna”, combinando espectáculos, gastronomía y deporte.

Pérez subraya que el objetivo es que toda la ciudadanía encuentre un espacio donde disfrutar, con propuestas adaptadas a todas las edades. Además, recuerda el Bono Consumo domingo, que mañana reforzará el impulso económico del evento.

Talleres, arte y ciencia para los más pequeños

Durante esta tarde, el TEA acoge los minitalleres lunares, mientras el Instituto de Astrofísica de Canarias ofrece observaciones del Sol y la Luna en el parque García Sanabria. En ese mismo entorno, el público disfruta del mercadillo de tendencias y de las actuaciones de DJ Rayco y Juana la Cubana.

El parque Bulevar y la plaza del Príncipe se convierten en puntos de encuentro infantil, con castillos hinchables, videojuegos, juegos deportivos y actividades tecnológicas.

El Carnaval y la música toman la noche

La Casa del Carnaval ofrece talleres y actuaciones de murgas como Guachipanduzy y Guachinquietas, mientras la plaza de La Candelaria se prepara para los conciertos de Agua del Chorro, DJ Tomy Contreras y el esperado Pedro Capó, a partir de las 19:00 horas.

El Mercado de Nuestra Señora de África abrirá esta noche con música en directo hasta medianoche. Al mismo tiempo, el festival Chicharrock anima la avenida Marítima con rap, skate y cultura urbana, con artistas como Ptazeta, Dailos MB y DNV Danienverso.

Gastronomía, artesanía, pasacalles y espectáculos musicales

El MUNA combina música y gastronomía con las actuaciones de Juana la Cubana, Mellizas y DJ Tana Sandoval. El Palmetum celebra la fiesta Loco Bongo, con sorteos, monólogos y música hasta las 23:00 horas.

La Alameda del Duque de Santa Elena permanece activa con su mercadillo de artesanía. En el ámbito cultural, el TEA presenta la propuesta Por Asalto, mientras el Museo de Almeyda ofrece recreaciones históricas, visitas guiadas y el concierto de la Banda Municipal de Música.

A partir de las 20:00 horas, el pasacalle “Constellation” recorrerá las calles Castillo, José Murphy y Bethencourt Alfonso. Además, los visitantes disfrutarán de espectáculos itinerantes en plazas y zonas de restauración, con artistas como Pixie Dixieland, Celso Sax o 101 Brass Band.

Un domingo familiar

Mañana domingo, Plenilunio continuará con una agenda pensada para todos los públicos. El Palacio de Carta recibirá a la Orquesta de Cámara y el Coro Adulto de la Escuela Municipal de Música, y el Museo de Bellas Artes contará con el guitarrista Luis Alejandro García.

La Casa del Carnaval ofrecerá talleres y actuaciones de murgas, y el cementerio de San Rafael y San Roque volverá con Noches de Luna Llena, de la compañía Brujería Canaria.

El festival Chicharrock celebrará mañana el campeonato insular de skate, talleres de surfskate y parkour, y clases de bailes urbanos. En el parque García Sanabria, el Le Good Cosmic Market abrirá desde las 11:00 con gastronomía, observaciones astronómicas y música en vivo de Juana la Cubana y DJ Luuh.

Los espacios del parque Bulevar y la plaza del Príncipe volverán a ofrecer actividades infantiles hasta la tarde. Con esta programación, Plenilunio Santa Cruz confirma su papel como el gran evento urbano del otoño tinerfeño.