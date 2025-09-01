Conoce todos los detalles del Phe Festival 2025: fechas, horarios y orden de actuación
Comienza la cuenta atrás para el Phe Festival 2025, la décima edición de un evento consolidado en Tenerife que ofrece música dos días seguidos de música en directo.
Phe Festival 2025 está listo para el baile con la complicidad del público que ha convertido al evento desde sus inicios en uno de los festivales de referencia del verano en Canarias.
Así, a muy poco días de que comience el evento, la organización ya ha anunciado los detalles más esperados por el público, como los horarios y el orden de actuación de los artistas.
Fechas y lugar
El Phe Festival 2025 tendrá lugar los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre en el Puerto de la Cruz en la explanada del muelle.
Horarios, artistas y orden de actuación por día
En ambos días del festival, las puertas abrirán a las 17:00 horas. El evento contará con un total de tres escenarios en funcionamiento simultáneo: el Escenario Principal (Heineken) y el nuevo espacio Phe Club, que incluye los escenarios Deichmann (Domo) y Faro.
Viernes 5 de septiembre
Escenario Heineken (principal)
- 17:30 horas: Eva Olvido + MCR Selector
- 18:00 horas: Los Blody
- 18:45 horas: Eva Olvido + MCR Selector
- 19:00 horas: San Tosielo
- 19:45 horas: Beat Creator
- 20:15 horas: Cycle
- 21:15 horas: Beat Creator
- 22:00 horas: Nada Surf
- 23:10 horas: Abraham Boba
- 00:10 horas: Dorian
- 01:20: Abraham Boba
- 02:20: Ale Acosta
Phe Club
Escenario Faro
- 17:00 horas: Jajaja
- 18:00 horas: Ifara
- 19:30 horas: Gerson Reyes B2B Hanson
- 21:00 horas: Sugar Free
- 22:30 horas: Nightwave
- 00:00 horas: Posthuman
- 01:30 horas: Erol Alkan
Escenario Deichmann
- 17:00 horas: Doppler
- 18:00 horas: Just_Beca & Calama
- 19:00 horas: Mito
- 20:30 horas: Aquiles Orquidea
- 22:00 horas: Bliss
- 23:30 horas: Jeff Automatics
Sábado 6 de septiembre
Escenario Heineken (principal)
- 17:00 horas: Eva Olvido + MCR Selector
- 18:00 horas: Nave Rota
- 18:45 horas: Eva Olvido + MCR Selector
- 19:00 horas: Ganges
- 19:45 horas: Bobby Bob
- 20:15 horas: Carlangas
- 21:15 horas: Eva Olvido + MCR Selector
- 22:00 horas: Judeline
- 23:10 horas: Dj Coco
- 00:10 horas: Samuraï
- 01:20 horas: Dj Coco
- 02:15 horas: Rinôçérôse
Phe Club
Escenario Faro
- 17:00 horas: Lau!
- 18:00 horas: Indigo
- 19:00 horas: Vicky Morales
- 20:00 horas: John Johnson
- 21:00 horas: Alinka
- 23:00 horas: Optimo (Espacio)
- 02:00 horas: Jaisiel
Escenario Deichmann
- 17:00 horas: Doppler.
- 18:00 horas: Mascareño B2B Jalea
- 19:30 horas: Ninf.a (Live set)
- 20:30 horas: Bobby Bob
- 21:30 horas: Irtap
- 23:00 horas: Sam Am
- 00:30 horas: Woodhands
¿Quedan entradas para el Phe Festival?
Aún quedan entradas para el festival, tanto para un solo día (viernes y sábado), como el abono de las dos jornadas y los tickets con precio especial con carné joven. Puedes hacerte con tu entrada en la web de Tickety.es. Así, los menores de 12 años no pagan entrada.
¿Se puede entrar y salir del recinto?
Tal y como señala la organización del festival, sí se podrá entrar y salir. La entrada deberá canjearse por una pulsera en la taquilla situada fuera del recinto. Con ella, se podrá entrar y salir libremente.
Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida o necesidades especiales dispondrán de una zona reservada con sillas para garantizar la mejor visibilidad y comodidad durante los directos. Solo podrá acceder a esta zona un acompañante por persona, puesto que se trata de un espacio reducido.
El festival cuenta igualmente con un número limitado de baños adaptados para el acceso y uso de personas con limitaciones funcionales situados en diferentes espacios del recinto.
¿Habrá opciones veganas y sin gluten?
En el festival, habrá una zona de restauración con una amplia oferta de comida y bebida para todos los gustos, incluida vegetariana, vegana y apta para celiacos.
Trae tu vaso de casa
Desde la organización del Phe Festival animan a los asistentes a traer de casa un vaso reutilizable para evitar la generación de residuos. No admiten la entrada de vasos de cristal, vasos con tapa o materiales que puedan romperse y ser peligrosos.
Además, en todas las barras del festival podrás comprar un vaso reutilizable oficial de Phe Festival por 1 €. Los vasos reutilizables no son retornables, una vez lo adquieras, ya es tuyo y podrás llevártelo a casa. En caso de ensuciarse, te lo cambiarán, pero si se rompe, no.