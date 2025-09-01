Conoce todos los detalles del Phe Festival 2025: fechas, horarios y orden de actuación

Phe Festival 2025: fechas, horarios y orden de actuación. Imagen de Archivo

Comienza la cuenta atrás para el Phe Festival 2025, la décima edición de un evento consolidado en Tenerife que ofrece música dos días seguidos de música en directo.

Phe Festival 2025 está listo para el baile con la complicidad del público que ha convertido al evento desde sus inicios en uno de los festivales de referencia del verano en Canarias.

Así, a muy poco días de que comience el evento, la organización ya ha anunciado los detalles más esperados por el público, como los horarios y el orden de actuación de los artistas.

Fechas y lugar

El Phe Festival 2025 tendrá lugar los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre en el Puerto de la Cruz en la explanada del muelle.

Horarios, artistas y orden de actuación por día

En ambos días del festival, las puertas abrirán a las 17:00 horas. El evento contará con un total de tres escenarios en funcionamiento simultáneo: el Escenario Principal (Heineken) y el nuevo espacio Phe Club, que incluye los escenarios Deichmann (Domo) y Faro.

Viernes 5 de septiembre

Escenario Heineken (principal)

17:30 horas: Eva Olvido + MCR Selector

18:00 horas: Los Blody

18:45 horas: Eva Olvido + MCR Selector

19:00 horas: San Tosielo

19:45 horas: Beat Creator

20:15 horas: Cycle

21:15 horas: Beat Creator

22:00 horas: Nada Surf

23:10 horas: Abraham Boba

00:10 horas: Dorian

01:20: Abraham Boba

02:20: Ale Acosta

Phe Club

Escenario Faro

17:00 horas: Jajaja

18:00 horas: Ifara

19:30 horas: Gerson Reyes B2B Hanson

21:00 horas: Sugar Free

22:30 horas: Nightwave

00:00 horas: Posthuman

01:30 horas: Erol Alkan

Escenario Deichmann

17:00 horas: Doppler

18:00 horas: Just_Beca & Calama

19:00 horas: Mito

20:30 horas: Aquiles Orquidea

22:00 horas: Bliss

23:30 horas: Jeff Automatics

Sábado 6 de septiembre

Escenario Heineken (principal)

17:00 horas: Eva Olvido + MCR Selector

18:00 horas: Nave Rota

18:45 horas: Eva Olvido + MCR Selector

19:00 horas: Ganges

19:45 horas: Bobby Bob

20:15 horas: Carlangas

21:15 horas: Eva Olvido + MCR Selector

22:00 horas: Judeline

23:10 horas: Dj Coco

00:10 horas: Samuraï

01:20 horas: Dj Coco

02:15 horas: Rinôçérôse

Phe Club

Escenario Faro

17:00 horas: Lau!

18:00 horas: Indigo

19:00 horas: Vicky Morales

20:00 horas: John Johnson

21:00 horas: Alinka

23:00 horas: Optimo (Espacio)

02:00 horas: Jaisiel

Escenario Deichmann

17:00 horas: Doppler.

18:00 horas: Mascareño B2B Jalea

19:30 horas: Ninf.a (Live set)

20:30 horas: Bobby Bob

21:30 horas: Irtap

23:00 horas: Sam Am

00:30 horas: Woodhands

¿Quedan entradas para el Phe Festival?

Aún quedan entradas para el festival, tanto para un solo día (viernes y sábado), como el abono de las dos jornadas y los tickets con precio especial con carné joven. Puedes hacerte con tu entrada en la web de Tickety.es. Así, los menores de 12 años no pagan entrada.

¿Se puede entrar y salir del recinto?

Tal y como señala la organización del festival, sí se podrá entrar y salir. La entrada deberá canjearse por una pulsera en la taquilla situada fuera del recinto. Con ella, se podrá entrar y salir libremente.

Personas con movilidad reducida

Las personas con movilidad reducida o necesidades especiales dispondrán de una zona reservada con sillas para garantizar la mejor visibilidad y comodidad durante los directos. Solo podrá acceder a esta zona un acompañante por persona, puesto que se trata de un espacio reducido.

El festival cuenta igualmente con un número limitado de baños adaptados para el acceso y uso de personas con limitaciones funcionales situados en diferentes espacios del recinto.

¿Habrá opciones veganas y sin gluten?

En el festival, habrá una zona de restauración con una amplia oferta de comida y bebida para todos los gustos, incluida vegetariana, vegana y apta para celiacos.

Trae tu vaso de casa

Desde la organización del Phe Festival animan a los asistentes a traer de casa un vaso reutilizable para evitar la generación de residuos. No admiten la entrada de vasos de cristal, vasos con tapa o materiales que puedan romperse y ser peligrosos.

Además, en todas las barras del festival podrás comprar un vaso reutilizable oficial de Phe Festival por 1 €. Los vasos reutilizables no son retornables, una vez lo adquieras, ya es tuyo y podrás llevártelo a casa. En caso de ensuciarse, te lo cambiarán, pero si se rompe, no.