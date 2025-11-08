En su novena edición, la Feria de Artesanía de La Gomera combinará venta directa, talleres en vivo, degustaciones, actividades culturales y actuaciones musicales

La Gomera celebra este fin de semana la Feria Insular de Artesanía 2025. Imagen de Archivo

La Plaza de Las Américas acogió la inauguración oficial de la Feria Insular de Artesanía 2025, un evento que reúne a más de 60 artesanos y productores agroalimentarios procedentes de todas las islas.

Una vez más, la isla colombina se convierte en punto neurálgico de la artesanía canaria con una amplia muestra de productos elaborados de manera tradicional gracias a los 50 artesanos y 13 empresas de alimentación que participan.

La feria, que dio el pistoletazo de salida este viernes, se podrá disfrutar hasta el domingo 9 de noviembre en la Plaza de las Américas, en San Sebastián de La Gomera, con aún dos días por delante para disfrutar el enclave en esta novena edición.

Horarios y actividades

Sábado 8 de noviembre

10:00 horas: apertura de la Feria

11:00 horas: emisión en directo de «Radio Rumberos»

11:30 horas: show infantil

12:00 horas: actuación de «Coros y Danzas de La Gomera»

17:30 horas: actuación «Grupo Adosados»

18:00 horas: cata de productos a cargo de «Alimentos de La Gomera»

19:30 horas: actuación de «Los Satélites»

21:00 horas: cierre de la Feria

Domingo 9 de noviembre