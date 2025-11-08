En su novena edición, la Feria de Artesanía de La Gomera combinará venta directa, talleres en vivo, degustaciones, actividades culturales y actuaciones musicales
La Plaza de Las Américas acogió la inauguración oficial de la Feria Insular de Artesanía 2025, un evento que reúne a más de 60 artesanos y productores agroalimentarios procedentes de todas las islas.
Una vez más, la isla colombina se convierte en punto neurálgico de la artesanía canaria con una amplia muestra de productos elaborados de manera tradicional gracias a los 50 artesanos y 13 empresas de alimentación que participan.
La feria, que dio el pistoletazo de salida este viernes, se podrá disfrutar hasta el domingo 9 de noviembre en la Plaza de las Américas, en San Sebastián de La Gomera, con aún dos días por delante para disfrutar el enclave en esta novena edición.
Horarios y actividades
Sábado 8 de noviembre
- 10:00 horas: apertura de la Feria
- 11:00 horas: emisión en directo de «Radio Rumberos»
- 11:30 horas: show infantil
- 12:00 horas: actuación de «Coros y Danzas de La Gomera»
- 17:30 horas: actuación «Grupo Adosados»
- 18:00 horas: cata de productos a cargo de «Alimentos de La Gomera»
- 19:30 horas: actuación de «Los Satélites»
- 21:00 horas: cierre de la Feria
Domingo 9 de noviembre
- 10:00 horas: apertura de la Feria
- 11:00 horas: actuación de «Los Nostálgicos»
- 12:00 horas: animación infantil «Cuenta Cuentos»
- 13:00 horas: actuación de «Hijos del Silbo»
- 16:00 horas: entrega de diplomas
- 17:00 horas: clausura oficial de la Feria