Burguer Fest Canarias 2025: fechas y horarios por isla

Conoce las fechas, horarios y restaurantes del Burguer Fest Canarias 2025 de este verano en Gran Canaria, Tenerife y La Palma

Imagen de Archivo

Un año más el Burguer Fest Canarias vuelve al Archipiélago para disfrutar de los mejores restaurantes de hamburguesas de las Islas.

Entre julio y agosto, Gran Canaria, La Palma y Tenerife acogerán este evento gastronómico que desde hace años consolida a la hamburguesa como un producto gourmet, sin perder su esencia de ‘street food’.

Así, el Burguer Fest Canarias no solo contará con más de una veintena de restaurantes que acercan sus diferentes estilos a los amantes de las hamburguesas, sino también con actuaciones en directo y premios que pondrán el broche al ambiente festivo.

¿Cuánto cuesta la entrada?

El acceso al Burguer Fest Canarias es con entrada gratuita para todos los asistentes.

Fechas, horarios y restaurantes del Burguer Fest por isla

Gran Canaria

Las Palmas Burguer Fest celebra este 2025 su tercera edición los días 11, 12 y 13 de julio la Plaza de Canarias en el Parque Santa Catalina de la capital grancanaria.

El viernes 11 y el sábado 12 se encenderán las parillas a partir de las 14:00 horas y se prolongarán hasta las 00:00 horas. El domingo 13 el horario será desde las 14:00 hasta las 22:00 horas.

Las actuaciones en directo también comenzarán a las 14:00 horas en el siguiente orden:

Viernes 11 de julio

14:00 a 18:00 horas: DJ Tanfx

18:00 a 20:00 horas: DJ Fano Sánchez

20:00 a 22:00 horas: ALIVE (Tributo a Pearl Jam)

22:00 a 00:00 horas: DJ Sanfry

Sábado 12 de julio

14:00 a 18:00 horas: MCR Selector y Eva Olvido

18:00 a 20:00 horas: DJ Tana Sandoval

20:00 a 22:00 horas: DJ Evando Moreira

22:00 a 00:00 horas: Serial Killerz

Domingo 13 de julio

14:00 a 18:00 horas: DJ Beat Creator

18:00 a 20:00 horas: DJ Fano Sánchez

Asimismo, los restaurantes que participarán en la edición de Las Palmas de Gran Canaria son School Burger, Leos Burger, Ficus, Oh Qué Bueno, Mostazza, Espuma, Buen Rollito, Escobar, La Jefa, Estarico, La Chula, Holy, Dedos, Malditas Smash Burgers, Madre Mía, La Quicara, 200 Gr, All or Nothing, Fusion Burger, Kaleta Street Burgers y Smash Hub. Y como hamburguesería invitada, Briochef, desde Madrid.

Tenerife

Aunque no es la primera vez que el Burguer Fest Canarias aterriza en Tenerife, lo cierto es que la isla estrena su edición en Puerto de la Cruz.

Los días 18, 19 y 20 de julio el festival celebrará su edición de verano en la isla tinerfeña en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. El viernes se podrá asistir al festival desde las 18:00 hasta las 00:00 horas, el sábado de 14:00 a 00:00 horas y el domingo de 14:00 a 22:00 horas.

Horarios de las actuaciones en directo:

Viernes 18 de julio

18:00 a 20:00 horas: DJ Juana La Cubana

20:00 a 22:00 horas: Coverama

22:00 a 00:00 horas: La Maldita

Sábado 19 de julio

14:00 a 18:00 horas: Eva Olvido

18:00 a 20:00 horas: Delmonte y Mauro Kardona

20:00 a 22:00 horas: WA ARE TRASH

22:00 a 00:00 horas: Serial Killerz

Domingo 20 de julio

14:00 a 18:00 horas: DJ Anceu

18:00 a 20:00 horas: DJ Beat Creator

En el Puerto de la Cruz Burguer Fest Canarias 2025 contará con más de 20 restaurantes, aún por confirmar.

La Palma

Para cerrar la Bajada de la Virgen de las Nieves, La Palma acoge la segunda edición del Santa Cruz de La Palma Fest Canarias los días 1, 2 y 3 de agosto.

El evento tendrá lugar en el Recinto Portuario de Santa Cruz de La Palma con el siguiente horario: el viernes desde las 18:00 hasta las 01:00 horas, el sábado de 14:00 a 01:00 horas y el domingo de 14:00 a 22:00 horas.

Las actuaciones en directo:

Viernes 1 de agosto

18:00 a 22:00 horas: DJ Juana La Cubana

22:00 a 01:00 horas: Juanra Rodríguez

Sábado 2 de agosto

14:00 a 17:00 horas: Higo Mordido

17:00 a 19:00 horas: DJ Monterreina

19:00 a 21:00 horas: GRAJASOUND

21:00 a 23:00 horas: Serial Killerz

21:00 a 23:00 horas: La Maldita

Domingo 3 de agosto

14:00 a 16:00 horas: MCR Selector y Eva Olvido

16:00 a 18:00 horas: Tu Mierda Indie

18:00 a 20:00 horas: Tan FX

20:00 a 22:00 horas: Alberto Rodríguez

La edición de Santa Cruz de La Palma contará con más de 15 restaurantes de las Islas, aún por confirmar, que apostarán por el producto local.

¿Hay opciones veganas y sin gluten?

Sí, el Burguer Fest Canarias contará con una zona vegana y sin gluten. Además, también habrá cervezas artesanas y una zona dulce para poner el broche al evento con un postre.

Premios

En el Festival, también habrá un concurso que contará como jurado en Gran Canaria y Tenerife con los creadores de contenido sobre gastronomía @canaryfoodies (Marcos y Cristina).

Así, se entregarán los premios a La Mejor Burguer de 500€, 300€ y 150€ y el Premio a la Mejor Burger del Público, por importe de 150€.