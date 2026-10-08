Fechas y novedades de la 51ª edición del Rally Islas Canarias – Rally de España

El Rally Islas Canarias es una de las cuatro únicas pruebas en asfalto de las 15 del WRC, lo que la sitúa como una cita de referencia en esa superficie

La 51ª edición del Rally Islas Canarias – Rally de España ya tiene fecha. El Campeonato del Mundo de Rallies (FIA World Rally Championship) ha hecho oficial este jueves el calendario de 2027, que reserva un hueco para la cita canaria por tercer año consecutivo. El Rally Islas Canarias – Rally de España se disputará entre el 6 y el 9 del próximo mes de mayo.

Referente en asfalto

El Rally Islas Canarias – Rally de España, uno de los mejores valorados por equipos y pilotos, es una de las cuatro únicas pruebas de las 15 que conforman el Mundial que se disputan en asfalto, lo que lo sitúa como una de las referencias en esa superficie.

«Tras una edición histórica en la que celebramos nuestro 50º aniversario, el Rally Islas Canarias – Rally de España volverá a ser la prueba más importante de la especialidad en nuestro país», señala Germán Morales, promotor del evento. «Es un orgullo seguir formando parte del Campeonato del Mundo de Rallies. Ya estamos trabajando para que la edición de 2027 sea de nuevo un gran espectáculo con el que disfruten los aficionados canarios».

La temporada comenzará con el Rally de Montecarlo (21-24 de enero) y bajará el telón en noviembre de 2027 con el Rally de Arabia Saudí (25-28 de noviembre). Por el camino, un total de 15 pruebas para buscar al sucesor del británico Elfyn Evans, reciente campeón mundial en 2026.

La de 2027 será la tercera edición mundialista del Rally Islas Canarias – Rally de España, que se estrenó en el certamen en 2025 y que en 2026 celebró sus bodas de oro en una edición que ganó el francés Sébastien Ogier, nueve veces campeón del mundo.