Federación Canaria de Fútbol vs Federación Navarra de Fútbol | Copa de las Regiones de UEFA

La Federación Canaria de Fútbol y la Federación Navarra de Fútbol se enfrentan este domingo 1 de marzo. La fase final de la Copa de Regiones de UEFA se puede seguir en directo en RTVC

La Federación Canaria de Fútbol ha hecho historia y ha llegado a la fase final de la competición de la RFEF de la Copa de las Regiones de UEFA. El equipo dirigido Sergio Alonso Marrero jugará su primera final en esta competición.

Emisión prevista en directo del partido de la final de la Copa de las Regiones de UEFA

En esta final la Federación Canaria de Fútbol se enfrentará a la Federación Navarra de Fútbol. El partido se disputará en el Estadio Olímpico de Terrassa a partir de las 11:00 horas (hora canaria).

La Federación Canaria de Fútbol disputará un partido histórico en su trayectoria como es la Final de la Copa de las Regiones UEFA

Representante de España en Europa

La Copa de Regiones de UEFA se trata de una competición oficial de ámbito estatal en la que participan jugadores de nivel aficionado y que no compiten profesionalmente. Si la Federación Canaria consigue superar a los navarros en el encuentro se convertirían en el representante español de la competición en Europa.

El equipo canario llegó a la final tras superar a la selección gallega por 0-1 con un gol de penalti que convirtió Santi Domínguez. El rival no será fácil, la Federación Navarra se impuso al conjunto catalán, anfitrión de esta fase de la competición y favorita para llegar a la final.