El líder popular, Feijóo, pide movilizarse para lograr un cambio de Gobierno y promete bajar impuestos, reformar la financiación autonómica y reforzar las políticas de vivienda

Feijóo alerta de que buscan impedir que el PP logre el resultado que «merece España» el 29N. Europa Press

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que existen fuerzas cuyo objetivo es impedir que su partido consiga el 29 de noviembre el resultado que, a su juicio, «merece España».

Durante un mitin de precampaña celebrado en Vigo ante cerca de 2.000 personas, ha pedido a los suyos trabajar para lograr la victoria y ha asegurado que se siente preparado para gobernar. Feijóo también ha prometido que, si llega a la Moncloa, actuará frente a los casos judiciales que afectan al PSOE y ha defendido que la jornada electoral debe desarrollarse con limpieza.

Además, el líder popular ha contrapuesto la estabilidad política de Galicia, donde el PP gobierna desde 2009, a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de gastar recursos públicos sin rendir cuentas. Feijóo ha reclamado un cambio de Gobierno, una financiación autonómica que considera más justa y medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

«España necesita un cambio político»

Entre sus propuestas figuran construir un millón de viviendas, desalojar a los ocupantes ilegales en 48 horas y reducir la presión fiscal ante el encarecimiento del coste de la vida.

En materia económica, ha planteado deflactar el IRPF, eximir de tributar a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, aplicar un IVA del 0 % a la electricidad y los alimentos básicos mientras dure la inflación y eliminar los impuestos asociados a la compra de la primera vivienda en el medio rural.

Feijóo también ha criticado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha cuestionado la credibilidad del actual jefe del Ejecutivo. El dirigente ha concluido que España necesita un cambio político y ha animado a su partido a no dar ningún voto por perdido de cara a las elecciones.