El Secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Laura Chulià, durante la celebración de la junta de Síndics, a 10 de noviembre de 2025, en Valencia (España).Rober Solsona / Europa Press

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado que Juan Francisco Pérez Llorca, portavoz del PP en Les Corts Valencianes, será el candidato de su partido para reemplazar a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.

En un comunicado, el PP ha señalado que será el PPCV quien comunicará formalmente esta decisión a Vox, así como al resto de grupos con representación en las Cortes Valencianas.

El PP dice que busca «dar estabilidad» lo antes posible

El texto detalla que Feijóo ha mantenido esta mañana una última conversación telefónica con Pérez Llorca en la que le ha comunicado su designación como candidato de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días.

Todo ello, señala el texto, para «dar estabilidad» lo antes posible a la Comunidad Valenciana.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido, que ha contado con el respaldo unánime de los tres.

Vox mantiene que lo importante son las políticas

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reiterado este martes que lo importante son las políticas tras proponer el PP a su portavoz en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca, para sustituir a Carlos Mazón.

El número 2 de Vox no ha querido entrar a valorar la designación de Pérez Llorca hasta que no tengan la información «de primera mano» del PP, y ha insistido en que lo que le interesa a su partido es empezar a hablar de lo que necesitan los valencianos para avanzar de manera urgente en la reconstrucción tras la dana.