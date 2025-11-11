ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasNacional

Feijóo designa a Pérez Llorca como candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana

RTVC / AGENCIAS
RTVC / AGENCIAS

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha designado a Pérez Llorca como candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana

Feijóo designa a Pérez Llorca como candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana
El Secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Laura Chulià, durante la celebración de la junta de Síndics, a 10 de noviembre de 2025, en Valencia (España).Rober Solsona / Europa Press

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado que Juan Francisco Pérez Llorca, portavoz del PP en Les Corts Valencianes, será el candidato de su partido para reemplazar a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.

En un comunicado, el PP ha señalado que será el PPCV quien comunicará formalmente esta decisión a Vox, así como al resto de grupos con representación en las Cortes Valencianas.

El PP dice que busca «dar estabilidad» lo antes posible

El texto detalla que Feijóo ha mantenido esta mañana una última conversación telefónica con Pérez Llorca en la que le ha comunicado su designación como candidato de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días.

Todo ello, señala el texto, para «dar estabilidad» lo antes posible a la Comunidad Valenciana.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido, que ha contado con el respaldo unánime de los tres. 

Vox mantiene que lo importante son las políticas

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reiterado este martes que lo importante son las políticas tras proponer el PP a su portavoz en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca, para sustituir a Carlos Mazón.

El número 2 de Vox no ha querido entrar a valorar la designación de Pérez Llorca hasta que no tengan la información «de primera mano» del PP, y ha insistido en que lo que le interesa a su partido es empezar a hablar de lo que necesitan los valencianos para avanzar de manera urgente en la reconstrucción tras la dana.

Noticias Relacionadas

Feijóo da por “agotada” la legislatura y acusa a Sánchez de dirigir un Gobierno “sin mayoría, sin ética y sin rumbo”

RTVC -

El PP resalta los Presupuestos 2026 ponen el foco en los canarios y en los servicios públicos esenciales

Redacción RTVC -

Vox confirma contactos con el PP, pero descarta negociaciones

RTVC -

Suárez asegura que el PP apoyará el ‘Decreto Canarias’ «siempre y cuando sea sólo para el archipiélago»

Redacción RTVC -

Otras Noticias

Sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 25-26: todos los emparejamientos

Detenido un hombre por tráfico de drogas en Candelaria

Vivienda, educación y políticas sociales marcan la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias

El juez Peinado pasa al domingo la declaración de la alto cargo de Moncloa investigada en el caso de Begoña Gómez

11 años de cárcel por intentar matar a la dueña de un bar en Tenerife

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025