Feijóo promete una ley antiocupaciones, mientras que Abascal declara que «no serán unos comicios limpios»

Ambos líderes han realizado este domingo diversas declaraciones vinculadas a los próximos comicios del 29 de noviembre

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este domingo que si llega a la presidencia del Gobierno impulsará una nueva ley antiocupaciones para expulsar a los okupas en 48 horas y ha encargado que el alcalde de Badalona y candidato por Barcelona, Xavier García Albiol, encabece su elaboración.

Informa. RTVC.

En un acto de precampaña en Barcelona, junto a Albiol y el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, Feijóo ha asegurado que si es presidente tendrá «tolerancia cero con los okupas«: «Fuera en 48 horas, sí o sí».

«Te encargo que a partir del 29 de noviembre lideres la ley antiocupación en España», le ha señalado Feijóo a Albiol.

Asimismo, ha señalado que tendrá «tolerancia cero con la delincuencia y la reincidencia» y ha asegurado «protección máxima para el ciudadano honrado, sobre todo, para el que más lo necesita».

Postura del líder de Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirma que las elecciones del 29 de noviembre «no van a ser unos comicios limpios», califica la unión de la izquierda en el Senado como «un proyecto de ruina y traición» y advierte de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene «más conejos en la chistera».

En una entrevista en La Razón, Abascal identifica tres condiciones para llegar a un acuerdo de gobierno con el PP: «prioridad nacional, que significa recuperar Ceuta al precio que sea», rebajas fiscales y remigración de muchas personas que creemos que no tienen que estar en España».

Dice Abascal, que en esa remigración estarían «aquellos que han entrado ilegalmente, los que han venido a cometer delitos y los que están viviendo de ayudas sociales sin trabajar y sin aportar. Ayudas sociales que, por cierto, necesitan los españoles».