El líder de la oposición anuncia que propondrá una reforma del suplicatorio en la reunión Interparlamentaria del PP en A Coruña

Alberto Núñez Feijóo propone reformar el suplicatorio en la 28º reunión Interparlamentaria del PP. EFE/ Cabalar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, propone una reforma del suplicatorio para que no pueda traducirse en que los políticos lo usen para librarse de la justicia.

«La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco», ha comentado en la clausura de la 28ª reunión Interparlamentaria que ha celebrado el PP este fin de semana el A Coruña.

Ningún político, ha añadido, puede tener derecho a usar el suplicatorio -la autorización que debe conceder el Congreso o el Senado para que un juez pueda investigar o procesar penalmente a un diputado o senador mientras dure su mandato- para librarse de la justicia ni para «asegurarse la impunidad».

Para el líder de los populares, la solicitud de reforma viene derivada de la coyuntura actual, ya que «nadie imaginó lo que Sánchez ha llegado a hacer» y en un momento en el que hay un diputado en la cárcel «en pleno ejercicio de sus facultades» (José Luis Ábalos).

Aprobación en el Congreso

«Nadie puede descartar que llegasen a usar la figura del suplicatorio para esquivar la justicia», ha comentado Feijóo.

Fuentes del PP han recordado en un comunicado que para que el Tribunal Supremo pueda imputar a un aforado es necesario que el Congreso apruebe un suplicatorio, por lo que el poder político tiene la potestad de librar a un aforado del Poder Judicial.

Con un presidente del Gobierno «abonado a la teoría del lawfare», añade el PP, podría darse el caso de que convenciera a sus socios de Gobierno de que votaran en contra de un suplicatorio en una causa contra él o contra cualquier compañero de su partido.

Y si se niega el suplicatorio la causa queda sobreseída para siempre, señalan.

El PP buscará que se reforme la ley para blindar la capacidad de la justicia de investigar los posibles delitos de cualquier español «por muy presidente del Gobierno que sea».